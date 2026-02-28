Secuestraron un revólver, una escopeta, una cuchilla y un handy

Cuatro operativos preventivos realizados por policías de la Unidad Regional I terminaron con el secuestro de tres armas y un equipo de comunicaciones en la ciudad de Santa Fe.
En las últimas horas, la policía realizó cuatro operativos preventivos en distintos puntos de la capital provincial. Lograron sacar de las calles dos poderosas armas de fuego y un equipo de comunicaciones.
Cuatro operativos preventivos realizados por policías de la Unidad Regional I terminaron con el secuestro de tres armas y un equipo de comunicaciones en la ciudad de Santa Fe.
En la tarde del viernes, alrededor de las 17:50, uniformados que patrullaban las inmediaciones del cruce de avenida Blas Parera y calle J. R. Méndez, fueron alertados por un vecino sobre la presencia de tres hombres armados en la zona.
Los sospechosos estaban adentro de un automóvil muy cerca de allí. Los agentes los interceptaron y adentro del rodado hallaron una escopeta calibre 28 que fue incautada.
Como resultado del procedimiento, tres hombres de 32, 28 y 31 años fueron aprehendidos por el delito de tenencia indebida de arma de fuego y trasladados a sede policial.
Por otra parte, durante los primeros minutos de este sábado, otro equipo del Comando Radioeléctrico fue comisionado por la Central de Emergencias 911 ante un aviso por un presunto intento de robo en Fourlong y Pasaje Público.
En el lugar, los uniformados se toparon con dos hombres. Uno de ellos, cuyas características coincidían con las aportadas, escapó a la carrera hasta un domicilio cercano.
Sin perderlo de vista, los policías lo persiguieron y luego de un forcejeo lograron aprehenderlo.
Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre .32, con cinco cartuchos del mismo calibre en el tambor.
El hombre, de 31 años, fue trasladado a la Comisaría 8ª por los delitos de portación indebida de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.
Un par de horas después, nuevamente fue un móvil del Comando Radioeléctrico el que vigilaba por inmediaciones de calle 1° de Mayo al 8000, en la zona norte de la capital provincial, y encontró una mujer sospechosa.
Se trataba de una joven de 22 años que llevaba oculta entre sus ropas un arma blanca, una cuchilla, a la altura de la cintura
En virtud de ello, se dispuso su aprehensión por infracción al Art. 110 del Código de Convivencia y fue trasladada a la Comisaría 8ª.
Finalmente, poco después del mediodía del viernes, personal de la Subcomisaría 17ª fue alertado por vecinos sobre el hallazgo de un equipo de comunicación tipo handy en la vía pública, en calle Grandoli a metros de Gorriti (esquina noroeste).
Los efectivos lo buscaron y lo pusieron a resguardo.
Una vez en la dependencia, se estableció comunicación con personal de División Judicial, Sección Cencompol y Servicio Penitenciario, a fin de determinar si el equipo pertenecía a alguna fuerza de seguridad.
De las consultas realizadas se obtuvo resultado negativo respecto a su pertenencia a fuerzas de seguridad de la provincia, no registrando frecuencia policial conforme verificación técnica efectuada.
Se presume que podría tratarse de un equipo de uso privado o perteneciente a una empresa de seguridad privada.
Todos estos procedimientos fueron remitidos al Ministerio Público de la Acusación.