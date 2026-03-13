Un motociclista murió tras chocar con un camión en la Panamericana

Un hombre de 73 años que circulaba en una motocicleta murió este viernes a primera hora de la mañana luego de chocar contra un camión en la Autopista Panamericana, a la altura de la Ruta Provincial 197, en la localidad bonaerense de El Talar, partido de Tigre. El siniestro generó un importante operativo vial y complicaciones en la circulación.
El accidente ocurrió en sentido norte, en dirección hacia la provincia, y obligó a restringir el tránsito en el carril lento y en uno de los ingresos a la autopista. Como consecuencia, durante varias horas se registraron demoras y embotellamientos en la zona, con largas filas de vehículos y circulación reducida.
En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial de AUSOL, que montó un operativo para ordenar el tránsito y preservar la escena del choque. La motocicleta quedó sobre la calzada, mientras los peritos avanzaban con las primeras tareas para reconstruir la mecánica del hecho.
De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima intentaba incorporarse a la autopista o retomar una salida cercana cuando ocurrió la colisión con el camión. Las circunstancias exactas todavía no fueron determinadas, aunque todo indica que el motociclista no habría advertido la presencia del vehículo de mayor porte.
Otras versiones incorporadas a la investigación señalan que el hombre se desplazaba por el carril derecho a baja velocidad y que, en un momento, habría intentado realizar una maniobra de giro para tomar una salida previa a la Ruta 197. En ese instante, fue embestido desde atrás por el camión que circulaba por la misma traza.
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la autopista, material que ahora es clave para los investigadores. Esas imágenes permitirán precisar cómo se desarrollaron los segundos previos al impacto y establecer si hubo una maniobra imprudente o una falla de percepción en medio de la circulación.
Además del operativo en sentido norte, el hecho también repercutió en la mano que se dirige hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron demoras por el cierre parcial y la congestión derivada del siniestro. Mientras tanto, la Justicia busca determinar responsabilidades y esclarecer las causas de un accidente que terminó de manera trágica.