Ponce de León fue el más rápido el viernes

El TC2000 levanta el telón de la temporada 2026 en el callejero de Buenos Aires

El TC2000 puso en marcha su temporada 2026 con el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA TURBOCLEAN, que se disputa en el Circuito Callejero Parque de la Ciudad. En la primera jornada de actividad, Gabriel Ponce de León fue el más rápido en el shakedown con su Toyota Corolla Cross, en una fecha histórica que marca el debut de los nuevos SUV de 500 caballos de potencia en un trazado urbano.