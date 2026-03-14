El TC2000 levanta el telón de la temporada 2026 en el callejero de Buenos Aires

Después de 13 años, el TC2000 volvió a competir en las calles de la ciudad de Buenos Aires para inaugurar el 47º Campeonato Argentino de la categoría.
El TC2000 puso en marcha su temporada 2026 con el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA TURBOCLEAN, que se disputa en el Circuito Callejero Parque de la Ciudad. En la primera jornada de actividad, Gabriel Ponce de León fue el más rápido en el shakedown con su Toyota Corolla Cross, en una fecha histórica que marca el debut de los nuevos SUV de 500 caballos de potencia en un trazado urbano.
Después de 13 años, el TC2000 volvió a competir en las calles de la ciudad de Buenos Aires para inaugurar el 47º Campeonato Argentino de la categoría.
La jornada del viernes comenzó con la práctica libre, donde Diego Ciantini fue el más veloz al registrar 1m07s279 con el Nissan Kicks Play del equipo Pfening Competición.
Más tarde, en el shakedown, el protagonismo fue para Gabriel Ponce de León, quien marcó un tiempo de 1m05s433 con su Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport, convirtiéndose en el referente de la tarde.
El segundo lugar quedó en manos del Matías Rossi, seis veces campeón de la categoría, que con el Toyota Corolla Cross GR-S del equipo Toyota Gazoo Racing quedó a 288 milésimas, mientras que el mendocino Nicolás Palau fue tercero con el Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport.
Detrás de los tres primeros se ubicaron Diego Ciantini en el cuarto lugar y el subcampeón de la categoría Emiliano Stang en la quinta posición.
El top ten del shakedown lo completaron: Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S), Nicolás Traut (Chevrolet Cruze), Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse), Franco Morillo (Chevrolet Tracker), Benjamín Squaglia (Fiat Cronos)
La actividad del fin de semana continuará con entrenamientos, clasificación y la carrera que abrirá oficialmente la temporada.
La fecha inaugural del campeonato se disputa del 13 al 15 de marzo y marca la tercera vez en la historia que el TC2000 comienza su temporada en un circuito urbano.
La primera ocasión fue en 2010 en el callejero de Punta del Este, donde el ganador fue José María López, mientras que la segunda se dio en 2013 en el circuito de Recoleta, con triunfo de Facundo Ardusso.
Además, esta edición tiene un atractivo especial: es la primera vez que los nuevos SUV de 500 hp compiten en un trazado callejero, lo que agrega un desafío extra para los pilotos.
En la historia del TC2000 en trazados callejeros, Facundo Ardusso y Agustín Canapino aparecen como los máximos ganadores, con cuatro victorias cada uno.
Detrás se ubican con tres triunfos Martín Basso, José María López, Néstor Girolami y Leonel Pernía, nombres destacados en la historia reciente de la categoría.
El evento contará con transmisión televisiva por TyC Sports y TyC Sports Play, mientras que el domingo parte de la final también podrá verse por El Trece.
Además del TC2000, el espectáculo incluye la participación del Top Race y la Fiat Competizione, completando un fin de semana a puro automovilismo en las calles porteñas.