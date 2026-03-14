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Con dos partidos se abre la fecha 11 del Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 avanza y este sábado se disputarán dos encuentros destacados que prometen emociones tanto en la Zona A como en la Zona B. Platense recibirá a Vélez Sarsfield en Vicente López, mientras que Rosario Central se medirá con Banfield en el Gigante de Arroyito. Ambos partidos revisten importancia estratégica para las aspiraciones de clasificación y para mantener el buen ritmo en el campeonato.