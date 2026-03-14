Con dos partidos se abre la fecha 11 del Apertura 2026

En el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense y Vélez se enfrentarán desde las 19:00, en un duelo que enfrenta a un equipo con necesidad de ganar ante el líder invicto de la Zona A.
El Torneo Apertura 2026 avanza y este sábado se disputarán dos encuentros destacados que prometen emociones tanto en la Zona A como en la Zona B. Platense recibirá a Vélez Sarsfield en Vicente López, mientras que Rosario Central se medirá con Banfield en el Gigante de Arroyito. Ambos partidos revisten importancia estratégica para las aspiraciones de clasificación y para mantener el buen ritmo en el campeonato.
En el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense y Vélez se enfrentarán desde las 19:00, en un duelo que enfrenta a un equipo con necesidad de ganar ante el líder invicto de la Zona A.
El Calamar llega de empatar 1-1 frente a Newell’s Old Boys en Rosario, con un gol de Augusto Lotti a los 38 minutos del segundo tiempo, sumando así cinco encuentros sin perder.
Sin embargo, cuatro de esos partidos terminaron en empate, lo que subraya la necesidad de Platense de sumar de a tres para afianzarse en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final.
La jornada será especialmente emotiva para el club, que la próxima semana debutará por primera vez en la Copa Libertadores 2026, con el sorteo de fase de grupos programado para el jueves 19 de marzo en Asunción.
Por su parte, Vélez Sarsfield mantiene su invicto en el Torneo Apertura y lidera no solo la Zona A sino también la Tabla Anual, con 19 puntos, destacándose como el equipo más sólido de la Liga Profesional. Sin compromisos internacionales este año, el Fortín concentra todos sus esfuerzos en el campeonato local y buscará un triunfo que lo afiance en la cima.
Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio o Agustín Lagos, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto; Franco Zapiola y Augusto Lotti. DT: Walter Zunino.
Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
En la Zona B, Rosario Central recibirá a Banfield con la intención de mantenerse en la lucha por el primer puesto. El Canalla viene de empatar 0-0 con Argentinos Juniors, pero el recuerdo de la victoria 2-0 en el clásico ante Newell’s sigue vigente y genera confianza en el equipo de Jorge Almirón.
Central cuenta nuevamente con Ángel Di María, quien se perdió el partido ante el Bicho por una sobrecarga muscular y será la carta de gol clave para enfrentar al Taladro.
Banfield, en cambio, llega golpeado tras la caída 2-1 frente a Gimnasia en el Florencio Sola.
Con 10 unidades y en la 11° posición de la Zona B, el equipo de Pedro Troglio necesita reencontrarse con la victoria no solo para pelear por los playoffs, sino también para escapar del fondo de la tabla de promedios. La salida de Agustín Auzmendi hacia San Lorenzo ha sido otro factor que obliga al Taladro a redefinir su ataque.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Con estos duelos, la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 promete definir posiciones clave en ambas zonas. Mientras Vélez y Rosario Central buscan afianzarse en la cima, Platense y Banfield buscan puntos vitales para acercarse a los puestos de clasificación y escapar de la zona baja, haciendo de este fin de semana un capítulo decisivo en el calendario del fútbol argentino.