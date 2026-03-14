Marcelo Ciarrocchi marca el ritmo en el regreso del Top Race a un circuito urbano tras 21 años

El 32° Campeonato de Top Race YPF INFINIA comenzó oficialmente este viernes en el Circuito Callejero Parque de la Ciudad, en el marco de la primera fecha del “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA TURBOCLEAN”.
La categoría volvió a un trazado urbano después de más de dos décadas, compartiendo la acción con el 47º Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA y la Fiat Competizione.
El 32° Campeonato de Top Race YPF INFINIA comenzó oficialmente este viernes en el Circuito Callejero Parque de la Ciudad, en el marco de la primera fecha del “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA TURBOCLEAN”.
La categoría volvió a un trazado urbano después de más de dos décadas, compartiendo la acción con el 47º Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA y la Fiat Competizione.
La referencia de la jornada fue Marcelo Ciarrocchi, quien con su Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport marcó el mejor tiempo del entrenamiento con 1m11s753/1000, imponiéndose sobre el campeón argentino del Top Race V6 2025, Facundo Aldrighetti, que quedó segundo a 123 milésimas.
El podio de la práctica lo completó Nereo Queijeiro, con el Fiat Cronos #105 del Octanos Competición, a 607 milésimas del líder.
Entre los cinco primeros también se ubicaron Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición) y Christian Vallejo (Mercedes-Benz #77 – IBBA Racing), mientras que el top ten se completó con Diego Verriello (Fiat Cronos #101), Julián Ramos (Lexus #54 – JLS Motorsport – Corsi Sport), Roberto Lobay (Chevrolet Cruze #28 – LFB Racing Team), Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición) y Darío Necochea (Fiat Cronos #76 – Octanos Competición).
La jornada había comenzado con dos pruebas previas: en el primer ensayo para pilotos autorizados, Diego Verriello fue el más rápido con un tiempo de 1m16s868/1000, mientras que en el shakedown dominó Christian Vallejo con 1m12s898/1000.
El Top Race continuará su actividad el sábado 14 de marzo con el segundo entrenamiento oficial programado a las 11:25 hs, en un fin de semana que promete intensa competencia en el regreso de la categoría a un circuito urbano porteño tras más de 20 años.