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Inter Miami visita a Charlotte FC con la mira en la Concachampions

La Major League Soccer (MLS) 2026 entra en su cuarta semana y este sábado se vivirá un duelo clave: Inter Miami visitará a Charlotte FC desde las 20:30 en el Bank of America Stadium. Las Garzas, con la cabeza puesta en los octavos de final de la Concachampions, buscarán mantenerse entre los líderes de la MLS mientras se preparan para el regreso del torneo continental.

El equipo de Lionel Messi llega a Charlotte tras un arranque de temporada con altibajos.El equipo de Lionel Messi llega a Charlotte tras un arranque de temporada con altibajos.
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El equipo de Lionel Messi llega a Charlotte tras un arranque de temporada con altibajos: debutó con una dura derrota 3-0 ante Los Angeles FC, pero rápidamente se recuperó goleando 4-2 en el Clásico del Sol a Orlando City y venciendo 2-1 a DC United en Washington.

Estas actuaciones le permiten a Inter Miami ocupar momentáneamente el tercer lugar de la MLS con seis puntos.

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A pesar de los buenos resultados en la liga, el gran objetivo de la temporada sigue siendo la Concachampions. El próximo miércoles, Inter Miami recibirá a Nashville SC en la vuelta de los octavos de final.

La ida, disputada fuera de casa, terminó 0-0, y Las Garzas deberán tener cuidado con la regla del “gol de visitante”, vigente en la competición, para asegurar su paso a cuartos de final.

Probable formación de Inter Miami

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

Mar 11, 2026; Nashville, Tennessee, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) attacks as Nashville SC defender Maxwell Woledzi (3) defends during their 2026 Concacaf Champions Cup Round of 16 Leg 1 game at GEODIS Park. Mandatory Credit: Alan Poizner-Imagn ImagesInter Miami: foco en la Concachampions, pero sin descuidar la MLS

Charlotte FC: concentración total en la MLS

El local, Charlotte FC, no participa de torneos internacionales y centra todos sus esfuerzos en la liga norteamericana. Con cuatro puntos, producto de la victoria 3-1 ante Austin FC, el empate 1-1 con St. Louis City y la derrota 3-0 contra Los Angeles Galaxy, Charlotte se ubica sexto y buscará un triunfo que lo acerque a los puestos de playoffs.

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Posible formación: Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Tim Ream, Harry Toffolo; Brandt Bronico, Ashley Westwood, Pep Biel; Liel Abada, Idan Toklomati y Wilfried Zaha. DT: Dean Smith.

Choque de estilos y objetivos

El partido presenta un contraste interesante: Inter Miami, un equipo con proyección continental y figuras internacionales, se enfrentará a Charlotte FC, que busca consolidarse en la MLS y dependerá de su rendimiento local.

Mar 11, 2026; Nashville, Tennessee, USA; Nashville SC defender Maxwell Woledzi (3) and Nashville SC defender/midfielder Reed Baker-Whiting (27) defend as Inter Miami CF forward Tadeo Allende (21) attacks during their 2026 Concacaf Champions Cup Round of 16 Leg 1 game at GEODIS Park. Mandatory Credit: Alan Poizner-Imagn ImagesInter Miami: foco en la Concachampions, pero sin descuidar la MLS

Más allá de la tabla de posiciones, el duelo servirá como preparación clave para Las Garzas antes del decisivo partido de vuelta en la Concachampions, mientras que Charlotte intentará sacar provecho del calor de su público y sumar puntos vitales para la clasificación.

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El encuentro promete intensidad, goles y estrategias definidas, siendo un adelanto de lo que será una temporada llena de desafíos para ambos clubes en la MLS 2026.

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