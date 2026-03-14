Inter Miami visita a Charlotte FC con la mira en la Concachampions
La Major League Soccer (MLS) 2026 entra en su cuarta semana y este sábado se vivirá un duelo clave: Inter Miami visitará a Charlotte FC desde las 20:30 en el Bank of America Stadium. Las Garzas, con la cabeza puesta en los octavos de final de la Concachampions, buscarán mantenerse entre los líderes de la MLS mientras se preparan para el regreso del torneo continental.
El equipo de Lionel Messi llega a Charlotte tras un arranque de temporada con altibajos.
El equipo de Lionel Messi llega a Charlotte tras un arranque de temporada con altibajos: debutó con una dura derrota 3-0 ante Los Angeles FC, pero rápidamente se recuperó goleando 4-2 en el Clásico del Sol a Orlando City y venciendo 2-1 a DC United en Washington.
Estas actuaciones le permiten a Inter Miami ocupar momentáneamente el tercer lugar de la MLS con seis puntos.
A pesar de los buenos resultados en la liga, el gran objetivo de la temporada sigue siendo la Concachampions. El próximo miércoles, Inter Miami recibirá a Nashville SC en la vuelta de los octavos de final.
La ida, disputada fuera de casa, terminó 0-0, y Las Garzas deberán tener cuidado con la regla del “gol de visitante”, vigente en la competición, para asegurar su paso a cuartos de final.
Probable formación de Inter Miami
Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.
Inter Miami: foco en la Concachampions, pero sin descuidar la MLS
Charlotte FC: concentración total en la MLS
El local, Charlotte FC, no participa de torneos internacionales y centra todos sus esfuerzos en la liga norteamericana. Con cuatro puntos, producto de la victoria 3-1 ante Austin FC, el empate 1-1 con St. Louis City y la derrota 3-0 contra Los Angeles Galaxy, Charlotte se ubica sexto y buscará un triunfo que lo acerque a los puestos de playoffs.
Posible formación: Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Tim Ream, Harry Toffolo; Brandt Bronico, Ashley Westwood, Pep Biel; Liel Abada, Idan Toklomati y Wilfried Zaha. DT: Dean Smith.
Choque de estilos y objetivos
El partido presenta un contraste interesante: Inter Miami, un equipo con proyección continental y figuras internacionales, se enfrentará a Charlotte FC, que busca consolidarse en la MLS y dependerá de su rendimiento local.
Inter Miami: foco en la Concachampions, pero sin descuidar la MLS
Más allá de la tabla de posiciones, el duelo servirá como preparación clave para Las Garzas antes del decisivo partido de vuelta en la Concachampions, mientras que Charlotte intentará sacar provecho del calor de su público y sumar puntos vitales para la clasificación.