Con Messi desde el arranque

Inter Miami visita a Charlotte FC con la mira en la Concachampions

La Major League Soccer (MLS) 2026 entra en su cuarta semana y este sábado se vivirá un duelo clave: Inter Miami visitará a Charlotte FC desde las 20:30 en el Bank of America Stadium. Las Garzas, con la cabeza puesta en los octavos de final de la Concachampions, buscarán mantenerse entre los líderes de la MLS mientras se preparan para el regreso del torneo continental.