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Santa Fe vivió una fiesta con el regreso de la Media Maratón 21K

Más de 1.200 corredores participaron de la competencia que volvió a disputarse en la ciudad. Hubo atletas de nivel internacional, diferentes distancias y una propuesta de plogging que sumó conciencia ambiental

La competencia convocó tanto a deportistas de alto rendimiento como a aficionados, con tres distancias disponibles: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros.La competencia convocó tanto a deportistas de alto rendimiento como a aficionados, con tres distancias disponibles: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros.
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La ciudad de Santa Fe volvió a vivir una jornada deportiva multitudinaria con el regreso de la Media Maratón 21K, que reunió a más de 1.200 corredores y transformó la Costanera en un escenario de fiesta para atletas y público.

La competencia convocó tanto a deportistas de alto rendimiento como a aficionados, con tres distancias disponibles: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros. El circuito incluyó tramos por la Costanera Oeste y la Costanera Este, además de sectores cercanos al Puerto de Santa Fe, uno de los paisajes más característicos de la capital provincial.

Santa Fe vivió una fiesta con el regreso de la Media Maratón 21KEl intendente Juan Pablo Poletti partició de la apertura de la Media Maratón 21K.

Uno de los puntos más destacados del recorrido fue el paso por el Puente Colgante, desde donde los participantes pudieron apreciar la laguna Setúbal y el entorno natural de la ciudad. El trazado también incluyó la zona cercana a la Basílica de Guadalupe, combinando deporte, paisaje y patrimonio urbano.

La prueba contó además con la presencia de atletas de nivel internacional. Entre ellos estuvieron el entrerriano Ignacio Erario, referente sudamericano en la distancia de 21 kilómetros, y Laureano Rosas, último ganador de la media maratón santafesina.

Santa Fe vivió una fiesta con el regreso de la Media Maratón 21KSanta Fe vivió una fiesta con el regreso de la Media Maratón 21K.

Como novedad, la edición sumó una propuesta de plogging dentro de la distancia de 5 kilómetros. Se trata de una modalidad que combina la actividad física con la recolección de residuos durante el recorrido, con el objetivo de promover el cuidado del ambiente y la conciencia ecológica entre los participantes.

Santa Fe vivió una fiesta con el regreso de la Media Maratón 21KSanta Fe vivió una fiesta con el regreso de la Media Maratón 21K.

Con una importante participación y el acompañamiento del público a lo largo del circuito, la jornada marcó la recuperación de una fecha significativa para el calendario deportivo local. La Media Maratón 21K volvió así a consolidarse como uno de los eventos de running más convocantes de la región.

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