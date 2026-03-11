Santa Fe se prepara para correr entre el río y sus paisajes más emblemáticos

La ciudad de Santa Fe volverá a correr el próximo domingo 15 de marzo, cuando miles de runners participen de una nueva edición de la Media Maratón 21K Santa Fe, una competencia que promete transformar calles, avenidas y costaneras en un gran circuito deportivo frente al río.
La prueba, que con los años se consolidó como uno de los eventos atléticos más convocantes de la región, ofrecerá tres distancias para distintos niveles: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros. La jornada reunirá tanto a atletas de alto rendimiento como a aficionados que buscan disfrutar del running en un entorno urbano atravesado por el paisaje del litoral.
El recorrido de la media maratón atravesará algunos de los puntos más reconocidos de la capital santafesina. Los corredores avanzarán por la tradicional Costanera Oeste, donde el río y los espacios verdes acompañan cada zancada, y también por la Costanera Este, una zona que en los últimos años se consolidó como uno de los circuitos preferidos para la actividad física y el esparcimiento.
El recorrido de la carrera y los cortes. Crédito: Municipalidad de Santa Fe
Uno de los momentos más esperados del trayecto será el paso por el histórico Puente Colgante, símbolo indiscutido de la ciudad. Desde allí, los atletas podrán observar la laguna Setúbal y la línea de la costanera, un paisaje que combina arquitectura y naturaleza. El circuito también incluirá el entorno de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, santuario profundamente ligado a la identidad local, y la zona del Puerto de Santa Fe, donde antiguos galpones portuarios conviven con nuevos espacios culturales, gastronómicos y habitacionales.
Conciencia ecológica
Además de la competencia principal, la organización incorporará una modalidad con mirada ambiental. En la distancia de 5 kilómetros, los participantes podrán sumarse al plogging, una práctica que combina running con la recolección de residuos durante el recorrido, promoviendo el cuidado del espacio público y la conciencia ecológica.
La presentación de la carrera junto al intendente Poletti. Crédito: Municipalidad de Santa Fe
La prueba también contará con la presencia de atletas de primer nivel. Entre ellos estará el entrerriano Ignacio Erario, actual número uno sudamericano en la distancia de 21 kilómetros, y el experimentado Laureano Rosas, último campeón de la media maratón santafesina.
Se espera que la competencia convoque a corredores de toda la región y transforme la ciudad en un gran escenario deportivo, donde el esfuerzo individual se combine con el aliento del público y el marco natural del río.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de los sitios oficiales del evento. La organización anticipa una jornada que, más allá de la competencia, buscará celebrar el deporte, la vida al aire libre y el vínculo entre la ciudad y sus paisajes.