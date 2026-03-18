La Selección argentina jugará en La Bombonera su último amistoso antes del Mundial

La Selección argentina ya definió su próximo compromiso internacional: enfrentará a Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en lo que será su última presentación amistosa antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar en uno de los estadios más representativos del fútbol argentino. La última vez que la Albiceleste se presentó allí fue en noviembre de 2024, cuando venció 1-0 a Perú por las Eliminatorias, con un gol de Lautaro Martínez.
El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del seleccionado, con una imagen del estadio y la figura de Lionel Messi, lo que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.
Fecha yrivalconfirmados
El encuentro ante Guatemala se disputará el martes 31 de marzo, según se confirmó oficialmente. Será el único partido que la Selección argentina jugará durante esta ventana internacional, lo que le dará un carácter especial como preparación previa a la Copa del Mundo.
Argentina confirmó el estadio para el amistoso ante Guatemala.
De esta manera, el cuerpo técnico aprovechará la ocasión para ajustar detalles de cara al torneo más importante del calendario futbolístico.
La Finalissimaqueno fue
En un principio, el seleccionado argentino tenía previsto disputar la Finalissima frente a España el 27 de marzo, un torneo que enfrenta a los campeones de América y Europa. Sin embargo, ese compromiso finalmente no se llevará a cabo.
El partido, que iba a disputarse en el Estadio Icónico de Lusail en Qatar, se suspendió debido al contexto de conflicto en Medio Oriente y a la falta de acuerdo entre la AFA y la Real Federación Española de Fútbol.
El equipo de Scaloni afrontará su última prueba antes del Mundial.
Una preparacióncon pocas pruebas
Con este escenario, Argentina llegará al Mundial 2026 con apenas un partido disputado en el año, lo que convierte al duelo frente a Guatemala en una instancia clave para el equipo.
El amistoso servirá como una de las últimas oportunidades para que Scaloni pruebe variantes y termine de definir el plantel que buscará defender el título en la próxima Copa del Mundo.