El deporte argentino, de luto: murió Ernesto Cherquis Bialo
Con una trayectoria que atravesó generaciones, dejó una marca profunda en el periodismo argentino. Su capacidad narrativa, su conocimiento del deporte y su estilo personal lo convirtieron en un referente para colegas y audiencias.
Su mirada crítica sobre el rol de los medios y el negocio del fútbol lo posicionó como una voz influyente en el debate público.
El periodismo deportivo argentino despide a una de sus figuras más influyentes. Este 20 de marzo de 2026 fallecióErnesto Cherquis Bialo, referente histórico de la profesión, con más de seis décadas de trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos.
En Santa Fe, con Carlos Monzón. Archivo.
Nacido en Montevideo y radicado desde joven en Argentina, Cherquis Bialo construyó una carrera marcada por su estilo reflexivo y su fuerte impronta analítica. Fue director de la revista El Gráfico y también se desempeñó como vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de cubrir Mundiales, Juegos Olímpicos y grandes eventos del boxeo.
Una trayectoria marcada por la influencia y el debate
A lo largo de su carrera, Cherquis Bialo se consolidó como una figura respetada —y muchas veces polémica— dentro del ambiente deportivo. Su mirada crítica sobre el rol de los medios y el negocio del fútbol lo posicionó como una voz influyente en el debate público.
Con Oscar Ruggieri. Archivo.
En los últimos años, incluso, había reflexionado con preocupación sobre el rumbo de la profesión, llegando a afirmar que “el periodismo deportivo murió”, en referencia a los cambios estructurales del sector.
El legado de una voz inconfundible
Con una trayectoria que atravesó generaciones, Cherquis Bialo dejó una marca profunda en el periodismo argentino. Su capacidad narrativa, su conocimiento del deporte y su estilo personal lo convirtieron en un referente para colegas y audiencias.