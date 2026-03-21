Colón busca romper en la Isla una racha nefasta como visitante

Se dice, en el deporte profesional, que las rachas están para romperse. ¿Habrá llegado ese momento para el nuevo Colón 2026 de Ezequiel Medrán?.
La última alegría sabalera lejos del Brigadier López fue el 20 de julio de 2025 cuando ganó la Batalla de Salta por 4-3 a Central Norte. Acumula seis sin ganar, con cinco derrotas y un empate. De yapa, tampoco grita goles fuera de Santa Fe desde ese mismo día
Se dice, en el deporte profesional, que las rachas están para romperse. ¿Habrá llegado ese momento para el nuevo Colón 2026 de Ezequiel Medrán?.
Es que el Sabalero acumula un calvario demasiado pesado cada vez que sale del Cementerio de los Elefantes: no gana fuera de Santa Fe desde el 20 de julio del año pasado y para colmo cada vez que pisa la Isla Maciel se hunde. Desde las 16 de este domingo, el Colón invicto y protagonista tendrá este desafío vigente: festejar un triunfo en condición de visitante.
Para encontrar una alegría foránea rojinegra hay que viajar hasta mediados del año pasado, cuando en el mes de julio el “Negro” de Santa Fe armó un show de goles en Salta y terminó ganando 4-3. Ese cruce no solamente indica la última alegría sino que además nunca más pudo hacer un gol en condición de visitante.
¿El último?: Emmanuel Gigliotti, que festejó gol a los 45 minutos del primer tiempo: desde ahí, Colón acumula 585 minutos sin poder gritar fuera de Santa Fe.
Esa tarde, Colón armó un primer tiempo arrollador, en el que anotó cuatro goles: Emmanuel Gigliotti abrió el marcador a los 5 minutos, Franco Tisera empató para el local a los 16’, pero rápidamente Zahir Yunis (21’), Federico Jourdan (42’) y nuevamente Gigliotti (44’) ampliaron la diferencia para cerrar la etapa inicial con un claro 4-1.
En el segundo tiempo, Central Norte reaccionó y descontó con un gol de Rodrigo Acosta a los 6 minutos y otro de Nicolás Genes a los 38’. Así, con uñas y dientes, Colón cerró el infartante 4-3 con Martín Minella en el banco.
En el desfile de frustraciones desde ese momento aparecieron las cinco derrotas en fila contra Gimnasia de Jujuy, San Telmo, Defensores de Belgrano, Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Buenos Aires.
A ese lote hay que sumar el empate sin goles, casualmente, ante Central Norte en Salta, ya correspondiente a la actual temporada 2026 y con Ezequiel Medrán DT pero con muchas caras nuevas.
Ahora, por lo visto en el arranque, la historia parece ser otra y después de la merecida victoria contra el “Quemero” con el golazo de Lago, el cuerpo técnico trabajó toda la semana este cruce, intentando llegar fuerte de la cabeza para romper la racha.
El once que asoma es el siguiente: Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Ignacio y Lago; Cano y Bonansea. Al mismo tiempo que recupera al ex Patronato, lo pierde al pibe Conrado Ibarra por un para de fechas como consecuencia de un desgarro.
San Telmo, que no arrancó bien (apenas dos puntos en cuatro fechas), también está obligado a tener un buen domingo. “Es un partido importante para nosotros, ante un rival de mucha jerarquía que se armó para ascender”, expresó el DT del “Candombero”, Marcelo Perugini.
“Este tipo de encuentros son una motivación linda para los jugadores. San Telmo es un club muy ordenado, que está en constante crecimiento. Desde la dirigencia están siempre acompañando, aunque sabemos que el presupuesto es menor que el de otros equipos, por eso buscamos potenciar jugadores jóvenes”, aseguró en charla con LT9.
El DT que enfrentará a Colón en la Isla avisa que “buscamos un mix, jugadores que conozcan la categoría y también chicos con potencial que vengan de otras divisiones. Es un torneo muy largo, por eso apuntamos a tener un plantel competitivo. Queremos ir partido a partido, crecer semana a semana y recién a mitad de campeonato ver dónde estamos parados para pensar en objetivos más concretos”.
Finalmente, el ex mano derecha de Grelak habló del equipo de Medrán: “Analizamos a todos los rivales y sabemos que Colón tiene individualidades importantes que, si funcionan colectivamente, tienen un plus. Pero nosotros tenemos una idea muy clara: salir a proponer, ser protagonistas, recuperar alto y generar sociedades para lastimar”.
Así, desde las 16 del domingo, en una Isla “Maldita” para el Sabalero, el equipo de Ezequiel Medrán buscará romper el embrujo de visitante. Otro mito es el mismo campo de juego en la Isla Maciel: “La cancha fue resembrada y esperamos que llegue en buenas condiciones. Para nuestra idea es importante que esté bien, porque queremos jugar”, asegura el dueño de casa.
Franco Acita (dirigió cuatro veces a Colón) es el juez designado por AFA para San Telmo-Colón y será acompañado por Mariano Rosetti (asistente 1) , Diego Romero (asistente 2) y Gonzalo Correa como cuarto árbitro.