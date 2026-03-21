Este domingo a las 16 contra San Telmo

Colón busca romper en la Isla una racha nefasta como visitante

La última alegría sabalera lejos del Brigadier López fue el 20 de julio de 2025 cuando ganó la Batalla de Salta por 4-3 a Central Norte. Acumula seis sin ganar, con cinco derrotas y un empate. De yapa, tampoco grita goles fuera de Santa Fe desde ese mismo día