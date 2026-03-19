Copa Proyección

Con gol de Mateo Lizondo, la reserva de Colón sumó su primera victoria de la temporada

Fue 1 a 0 a Platense en el predio 4 de Junio. El único tanto lo señaló el delantero que ingresó desde el banco por el lesionado Ojeda. Suma 4 puntos en sus primeras cinco presentaciones y en la próxima fecha visitará a Lanús en el sur del Gran Buenos Aires.