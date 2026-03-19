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Con gol de Mateo Lizondo, la reserva de Colón sumó su primera victoria de la temporada

Fue 1 a 0 a Platense en el predio 4 de Junio. El único tanto lo señaló el delantero que ingresó desde el banco por el lesionado Ojeda. Suma 4 puntos en sus primeras cinco presentaciones y en la próxima fecha visitará a Lanús en el sur del Gran Buenos Aires.

Los 11 de Colón que sumaron el primer triunfo de 2026. Foto: Prensa Colón.Los 11 de Colón que sumaron el primer triunfo de 2026. Foto: Prensa Colón.
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En la tarde de este jueves, y en uno de los partidos que marcó el cierre de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección de la Liga Profesional, la formación de reserva de Colón de Santa Fe superó por la mínima a Platense y consiguió el primer triunfo del año a partir de la conquista de Mateo Lizondo en la recta final del primer tiempo.

El equipo dirigido por Alejandro Russo, que tuvo al arquero Tomás Paredes como titular y capitán, tuvo una sólida actuación colectiva con buenos rendimientos individuales por el lateral izquierdo Luca Campagnaro, quien terminó siendo la gran figura del encuentro.

El pibe Mateo Lizondo anotó el único gol del partido. Foto: Gentileza Maxi Bravo.El pibe Mateo Lizondo anotó el único gol del partido. Foto: Gentileza Maxi Bravo.

Con este marcador, el elenco sabalero quedó ubicado en el décimo tercer puesto del grupo B con 4 unidades en 5 presentaciones producto de la victoria ante el calamar, el empate del debut ante Estudiantes de La Plata y las 3 derrotas en fila con las que llegaba al compromiso de este jueves.

En la próxima fecha, sexta del Apertura de la Copa Proyección, Colón estará visitando a su par de Lanús el miércoles 25 de marzo a partir de las 15 en el predio del granate.

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El partido

Desde el inicio del cotejo arbitrado por Damián Parodi, fue el equipo local el que asumió el protagonismo, decidido a dejar los 3 puntos en casa y empezar a ganar en esta nueva temporada del campeonato de reserva. Sin brillar demasiado, Colón fue arrinconando a Platense contra el arco defendido por Giudice, aunque sin traducir ese dominio en situaciones de gol.

Cuando el reloj llegaba a los 28 minutos de ese primer tiempo, el equipo de Russo encontró la ventaja en el marcador a partir de una gran incursión ofensiva del lateral izquierdo Luca Campagnaro, quien llegó hasta el fondo y sacó un centro que se desvió y le permitió a Mateo Lizondo empujar la pelota al gol.

Alejandro Russo dirigió su primer partido en Colón. Foto: Manuel Fabatía.Alejandro Russo ganó su primer partido en Colón. Foto: Manuel Fabatía.

Con el tanto del juvenil que había ingresado unos minutos antes por la lesión de Iván Ojeda, el sabalero se pudo tranquilizar y comenzar a administrar los tiempos del juego ante un rival que intentó salir pero que chocó una y otra vez contra la sólida tarea de la defensa local y su propia impericia.

Ya en el complemento, Platense se quedó con un hombre menos pasados los 24, cuando el golero Giudice vio la tarjeta roja por una dura falta de último recurso sobre otro de los ingresados, Thiago Vera.

Con un hombre más, el rojinegro dispuso de varias chances claras para liquidar el pleito pero no las pudo concretar y terminó sufriendo más de lo necesario ante un rival que a pesar de la desventaja numérica y en el tanteador, no dejó de buscar el empate hasta el pitazo final.

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La síntesis

Colón: Tomás Paredes; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Zahir Ibarra, Gabriel Lovato, Jeremías Lastra, Jerónimo Buosi, Lautaro Gaitán, Iván Ojeda, Agustín Giménez y Tomás Gallay. DT: Russo.

Platense: Giudice; Currado, Testo, Guzmán, Rixner, Maglione, Bastilla, Ortíz, San Pedro, Funes, Zelaya. DT: Leandro Belfi.

Gol: En el primer tiempo, a los 28 min. Mateo Lizondo (C).

Incidencias: En el segundo tiempo, a los 24 min. expulsado Giudice (P).

Árbitro: Damián Parodi,

Estadio: Predio 4 de Junio.

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