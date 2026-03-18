Patronato vs. Colón: la Policía de Entre Ríos habilitaría la presencia de público neutral
Tras las gestiones entre los clubes y las fuerzas de seguridad, se permitiría el ingreso de hinchas que no sean socios del local. Los detalles del operativo para el duelo en el Presbítero Bartolomé Grella.
La Policía de Entre Ríos habilitaría el ingreso de público neutral en la tribuna de calle Ayacucho, para el partido con Colón.
Mientras Patronato busca torcer el presente deportivo que lo posiciona en el último lugar de la Zona B, institucionalmente comenzó a trabajar en lo que será el cruce frente a Colón del domingo 29 de marzo en el estadio Grella, que tendría la presencia de público neutral.
El condicionante de neutral y no visitante traería consigo algunas restricciones para el público de la vecina ciudad, como la prohibición de banderas, entre otros puntos. Todo está a confirmarse, lo mismo que los precios de las entradas, cuya base rondaría los 50 mil pesos para el mencionado sector.
Si bien a El Litoral le afirman que “primero el partido con Colegiales”, tanto la dirigencia Santa como las fuerzas de seguridad estarían cerca de llegar a un acuerdo para habilitar la tribuna de calle Ayacucho para 1.500 o 1.300 neutrales, no visitantes.
De no mediar inconvenientes, durante la semana o post encuentro contra los de Munro del domingo en Villa Sarmiento, Patrón podría anunciar la apertura de un sector de su estadio para simpatizantes “Sabaleros” para el cruce Interzonal de la Fecha 7 de la Primera Nacional, que le permitirá al cotejo tener más color y, a Patrón, un flujo de dinero extra.
Forestello ya diagrama el cruce ante Colegiales.
Cortar rachas
El próximo domingo 22 de marzo, desde las 18, Patronato se volverá a reencontrar con su público tras tres semanas de su última (y mala) presentación ante Gimnasia y Tiro. Frente a Colegiales, intentará volver a ganar tras ocho encuentros con sequía (seis meses desde su último triunfo).
El DT Rubén Darío Forestello no presenta bajas en relación al último cotejo frente a Quilmes, aunque aún no pueda contar con Gabriel Díaz, quien comenzará a pensar en sus posibilidades de volver a ser de la partida frente a Colón. Además, la incógnita pasará por Brandon Cortés, quien se recupera de un desgarro y dependerá de su evolución sus chances de regresar a la consideración.