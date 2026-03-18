Operativo de seguridad en Paraná

Patronato vs. Colón: la Policía de Entre Ríos habilitaría la presencia de público neutral

Tras las gestiones entre los clubes y las fuerzas de seguridad, se permitiría el ingreso de hinchas que no sean socios del local. Los detalles del operativo para el duelo en el Presbítero Bartolomé Grella.