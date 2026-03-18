Martín Palermo pica en punta para convertirse en el nuevo DT de San Lorenzo

El clima en el Nuevo Gasómetro atraviesa horas de definiciones frenéticas. Tras la turbulenta salida de Ruben Damián Ayude, la dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Marcelo Moretti, parece haber encontrado al sucesor ideal para enderezar el rumbo futbolístico del equipo: Martín Palermo.
El ex goleador y actual entrenador, que viene de realizar una destacada campaña con Olimpia de Paraguay y un histórico subcampeonato con Platense en 2023, es el nombre que genera mayor consenso en la Comisión Directiva. Según fuentes cercanas al club, las charlas preliminares ya habrían comenzado y existe una predisposición positiva de ambas partes para llegar a un acuerdo económico y deportivo.
El "Titán" es el principal candidato de la dirigencia azulgrana.
Un perfil que seduce a la dirigencia
La elección de Palermo no es casual. El perfil del "Titán" encaja con la búsqueda de un líder con ascendencia sobre el plantel, capaz de gestionar las presiones de un club grande en un momento de recambio.
Su estilo de juego, directo y pragmático, es visto como una transición natural tras el ciclo de Insua, buscando mayor peso ofensivo sin descuidar el orden táctico que el "Gallego" había impregnado.
De concretarse, Palermo regresaría al fútbol argentino tras su paso por el exterior, asumiendo uno de los desafíos más importantes de su carrera como director técnico. En Boedo consideran que su figura puede calmar las aguas con una hinchada que todavía asimila la partida del último gran ídolo del banco de suplentes.
Se espera que en las próximas 48 horas se produzca una reunión formal entre el representante del técnico y los directivos de San Lorenzo para pulir los detalles del contrato. El objetivo del club es que el nuevo entrenador asuma de inmediato para aprovechar el parate y trabajar de cara a los compromisos de la Copa de la Liga y la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Si bien aparecieron otros nombres en carpeta, como los de Luis Zubeldía o "Pipo" Gorosito, la determinación por Palermo parece ser total. De no mediar imprevistos de último momento, el máximo goleador de la historia de Boca Juniors se calzará el buzo de DT del Ciclón.
Moretti parece haber encontrado al sucesor ideal. Crédito: Reuters.
El desafío de un plantel en transición
El desembarco de Palermo en Boedo no será una tarea sencilla, ya que se encontrará con un equipo que necesita recuperar la confianza tras una serie de resultados adversos en el plano local.
El principal reto para el nuevo cuerpo técnico será amalgamar la experiencia de los referentes con la proyección de los juveniles, un equilibrio que fue la marca registrada del ciclo anterior pero que mostró signos de agotamiento en las últimas fechas.
Con la Copa Libertadores como máximo objetivo en el horizonte cercano, la dirigencia apuesta a que la mística ganadora del "Titán" funcione como el revulsivo anímico necesario para que San Lorenzo vuelva a ser protagonista en todos los frentes.