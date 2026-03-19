Colón lanza una promo en marzo para “reventar la cancha”
En medio de la revolución de socios sabaleros desde que arrancó la temporada 2026 y en el contexto de la crisis, los dirigentes siguen acercando la realidad de los costos con las necesidades de la gente. ¡Con 120.000 pesos se accede a una platea por seis partidos y se bonifica el mes de marzo!.
La ilusión crece con un equipo invicto en 2026. Crédito: Fernando Nicola.
La refundación de Colón se advierte en los distintos campos de acción que tiene la popular entidad del Barrio Centenario, cuyo corazón sin dudas es el fútbol profesional sabalero. En ese sentido, con un equipo que engranó rápido a pesar de los muchos jugadores nuevos, que está invicto y que pelea arriba, la ilusión se renovó como nunca en este 2026. ¿El objetivo?: uno solito...¡volver a Primera División!.
Colón, que vendió más abonos fijos en la temporada que varios clubes de Primera y que acaricia los 30.000 socios, se plantea un objetivo antes que termine en junio la primera parte de la temporada: ¡que no entre ni un alfiler en el Cementerio de los Elefantes!.
En consecuencia, el club acaba de lanzar una promo que tiene fecha de vencimiento el 31 de marzo, con distintos costos y localidades, con una misma idea final: en medio de la crisis que viven los bolsillos argentinos, poner valores y comodidades que “acerquen a la gente al club de sus amores”.
Por ejemplo, para quienes adquieran la “Platea Sur Alta” por lo que resta para completar la primera rueda, se les bonifica el mes de marzo y se les asigna una butaca por 120.000 pesos.
Ofertas de plateas para acercar a los hinchas. Crédito: Carolina Niklison.
“Para tener una idea, es como si la entrada a la cancha de Colón y asegurar una platea costara apenas 32.500 pesos por partido, pero además con la facilidad de poder pagar en seis cuotas. Si uno se pone a comparar, la sola entrada general en esta categoría cuesta 32.000 pesos para ir a la tribuna. Acá pagás 500 pesos más y con una butaca”, explican desde la sede sabalera ante la consulta de El Litoral.
En cuanto a los precios en sí, vigentes hasta el 31 de marzo inclusive, hay dos tipos de cotizaciones: semestral y anual. Para la primera opción, la semestral: platea oeste techada a 155.000 pesos, platea oeste media 135.000 pesos y foso A4 155.000 pesos. En cuanto a la platea Este, la butaca central a 100.000 pesos; los codos con un costo de 80.000 pesos; laPlatea Norte por 80.000 pesos; la Platea Sur cuesta 80.000 pesos. Finalmente, los Palcos por este semestre: Balcón 220.000; VIP 270.000; Súper VIP 310.000; Corporativo Norte Piso 2 a 220.000 pesos; Estacionamiento: 130.000 pesos.
La misma promo, vigente hasta el 31 de marzo, ofrece los valores anuales, a saber: platea oeste techada a 350.000 pesos, platea oeste media 300.000 pesos y foso A4 350.000 pesos. En cuanto a la platea Este, la butaca central a 230.000 pesos; los codos con un costo de 180.000 pesos; la Platea Norte por 180.000 pesos; la Platea Sur cuesta 180.000 pesos. Finalmente, los Palcos por toda la temporada: Balcón 500.000; VIP 610.000; Súper VIP 700.000; Corporativo Norte Piso 2 a 500.000 pesos; Estacionamiento: 300.000 pesos.