Queda poco espacio libre en el Cementerio

Colón lanza una promo en marzo para “reventar la cancha”

En medio de la revolución de socios sabaleros desde que arrancó la temporada 2026 y en el contexto de la crisis, los dirigentes siguen acercando la realidad de los costos con las necesidades de la gente. ¡Con 120.000 pesos se accede a una platea por seis partidos y se bonifica el mes de marzo!.