La nueva piel de Colón ya está en casa: cómo comprar las camisetas 2026 y aprovechar todos los beneficios
El Club Atlético Colón lanzó su línea oficial 2026 con promociones especiales, financiación sin interés y descuentos exclusivos para socios. La venta se realiza en la única tienda oficial, ubicada en Juan José Paso 3535, cuya recaudación queda íntegramente para la institución.
La camiseta 2026 ya se luce en la tienda oficial con beneficios exclusivos para socios. Crédito: Flavio Raina.
Colón ya juega su partido fuera de la cancha con la presentación de su indumentaria oficial 2026, que combina historia, identidad y un fuerte vínculo con sus hinchas. Las nuevas camisetas —la tradicional roja y negra y la alternativa blanca— ya están disponibles en la tienda oficial del club, con una batería de beneficios pensados para facilitar el acceso y acompañar al socio sabalero.
El valor de las camisetas es de $125.000, con la posibilidad de abonar con todas las tarjetas bancarizadas. Además, se ofrecen 3 y 6 cuotas sin interés, incluyendo tarjeta Naranja (X no Visa), y una promoción especial con el Banco Santa Fe que permite financiar en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés.
La tienda oficial de Juan José Paso 3535 concentra ventas que fortalecen al club. Crédito: Flavio Raina.
Para quienes opten por un solo pago, hay un 10% de descuento abonando con tarjeta en una cuota, débito, QR o efectivo. Pero el beneficio más destacado está dirigido a los socios: aquellos que cumplan años en marzo acceden a un 25% de descuento en un pago, lo que deja la camiseta en $94.000, una oportunidad pensada para celebrar con los colores en la piel.
La propuesta no se limita solo a las camisetas
La tienda ya cuenta con toda la línea 2026 completa, que incluye remeras de presentación y entrenamiento, chupines de invierno, camperas de acetato, rompevientos y camperas de lluvia. Una colección integral que acompaña tanto al plantel como al hincha en cada momento de la temporada.
Toda la línea 2026 ya está disponible, desde remeras hasta camperas de lluvia. Crédito: Flavio Raina.
Un dato clave que refuerza el sentido de pertenencia: desde diciembre de 2024, el club adquirió la tienda oficial, por lo que todas las ganancias generadas por las ventas quedan directamente en Colón, contribuyendo al crecimiento institucional.
El local, ubicado en Juan José Paso 3535, es la única tienda oficial del club y atiende de lunes a lunes de 9 a 17 horas. Allí, los hinchas no solo pueden adquirir la nueva indumentaria, sino también ser parte activa del presente y futuro sabalero.
Colón presenta sus nuevas prendas, combinando historia y conexión con los hinchas. Crédito: Flavio Raina.
Porque esta camiseta no es solo una prenda: es identidad, es historia… y es también es una forma directa de apoyar al club en cada paso.