Pensando en San Telmo para el domingo

Conrado Ibarra está desgarrado y es baja en el Colón de Medrán

Tanto Julián Marcioni como Matías Godoy podrían ser tenidos en cuenta por el entrenador sabalero para ir a la Isla Maciel. Finalmente, Patronato no tendría el visto bueno de la Policía de Entre Ríos para recibir visitantes en el Grella.