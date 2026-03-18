Conrado Ibarra está desgarrado y es baja en el Colón de Medrán
Tanto Julián Marcioni como Matías Godoy podrían ser tenidos en cuenta por el entrenador sabalero para ir a la Isla Maciel. Finalmente, Patronato no tendría el visto bueno de la Policía de Entre Ríos para recibir visitantes en el Grella.
Una de las mejores apariciones del semillero sabalero en los últimos tiempos, que además de un nivel interesante llegó al gol contra Ferro, quedó descartado para el cruce de este domingo a las 16 contra San Telmo en la Isla Maciel: se trata de Conrado Ibarra.
¡Marcioni sí!. Foto: Carolina Niklison
Tres semanas afuera para el jugador-hincha
En principio, por ahora sin parte oficial, se trataría de un desgarro, por lo que estaría unas tres semanas afuera de la base estable de Ezequiel Medrán.
Como contrapartida, las buenas noticias también llegan en el Mundo Colón: tanto Julián Marcioni como Matías Godoy, ausentes contra Acassuso, arrancarían al ciento por ciento pensando en la visita al “Candombero”.
Lo más importante, en virtud de la baja de Ibarra, es lo de Marcioni, porque de esa manera las dos bandas estarían cubiertas por el ex Patronato y por “Nacho” Lago respectivamente. Las opciones “B” y “C” en la zona de medios tienen nombre y apellido: Darío Sarmiento y Emanuel Beltrán, dos que sumaron minutos con la sangre y luto.
Finalmente, aparecen algunas dudas en la zona de fuego, donde hay conformidad total con Alan Bonansea: pelea, choca, exige, va a todos, tiene juego de arriba en las dos áreas y cuando aparecen las situaciones, está cerca del gol. Su socio, por ahora, es Lucas Cano.
Pensando en las dimensiones reducidas de la cancha de San Telmo, donde casi siempre se juega vertical a una sola pelota, algunos apuestan fichitas a la dupla Alan Bonansea-Facundo Castro, arrancando con dos “9” de área para molestar a Joaquín Enrico, ex golero sabalero. De darse este binomio, perdería Cano el lugar entre los once.
¿Castro por Cano?. Foto: El Litoral.
Además de Conrado Ibarra, otro que es parte de la enfermería sabalera es Leandro Allende, que había tenido muchas chances de quedarse con el puesto de “3”, que finalmente sigue siendo (al menos por ahora) de Facundo Castet.
No habría sabaleros en el Grella
Para el cruce de este domingo, a las 16, entre San Telmo y Colón en la Isla Maciel, la AFA designó a Franco Acita, quien estará acompañado por Mariano Rosetti como asistente 1, Diego Romero como asistente 2 y Gonzalo Correa como el cuarto árbitro.
De cara al partido de la fecha 7, ocasión en la cual Colón deberá visitar a Patronato de la Juventud Católica en Paraná el domingo 29 de marzo desde las 16, no termina de “cerrar” esa idea inicial del dueño de casa para recibir “visitantes”. En su momento, incluso, se habló de 1.300 tickets en la tribuna detrás del arco.
Para poder activar esta medida, Patronato necesita el visto bueno, la autorización y el acompañamiento de las fuerzas de seguridad. “Colón tiene dos barras, Los de Siempre y La Negrada...Es un peligro que convivan las dos facciones en una misma tribuna. Tendríamos que armar una logística especial”, deslizan.
Así las cosas, más allá de la necesidad de recaudar que tienen todos los clubes y del entusiasmo de los hinchas sabaleros, la idea de Patronato de recibir visitantes se fue desinflando con el correr de los días.