Colotto: “Colón necesitaba un plantel con mayor porcentaje de jugadores de la categoría”

Mientras el plantel acelera la preparación para visitar este domingo a las 16 a San Telmo en la Isla Maciel (Marcioni por Conrado Ibarra sería la única variante y Lértora continuaría como titular), los dirigentes hicieron una reunión de mesa chica este jueves (la búsqueda del equilibrio financiero como obsesión) y habló el director deportivo, Diego Colotto, en una extensa nota que le hizo el diario deportivo Olé.
-¿Cómo ves la actualidad de Colón?
-Es un equipo en formación. Tuvimos una reestructuración muy grande. Hubo un cambio dirigencial, con otra forma de entender el andar y el día a día del club. Por eso creemos que estamos en crecimiento. Es un año largo, una categoría durísima, pero estamos contentos con lo que vamos consiguiendo.
-Y hablando estrictamente de fútbol, ¿qué te pareció el nivel en estas fechas?
-Hay cosas del equipo que son interesantes y otras que se van a ir encontrando durante el transcurso del torneo, así que estamos en esa etapa de crecimiento que es normal por la cantidad de jugadores que llegaron y por lo que implica ir conociéndose a medida que juegan cada fin de semana.
-Bien, bien. Tuvimos un buen mercado, un buen entendimiento. Obviamente la parte principal la hace el entrenador y nosotros tenemos que acompañar para que el día a día sea bueno, para que el grupo sienta todos los detalles y puedan rendir al máximo, pero nos venimos entendiendo.
-Recién me hablabas del mercado de pases, ¿sentís que incorporaron todo lo que necesitaban o creés que faltó algo?
-Estamos contentos con el mercado. Después obviamente haremos una evaluación a mitad de año y buscaremos mejorar lo que hemos traído seguramente. Pero, hoy por hoy, estamos muy contentos con lo que se llegó a contratar.
Ezequiel Medrán.. Foto: Carolina Niklison.
-¿Por qué asumiste el cargo de director deportivo en Colón?
-Porque es un desafío lindo, es un club que necesita volver a Primera. Tiene una estructura muy importante, tiene una masa societaria y un seguimiento muy grande, es un club con mucha ambición y, la verdad, quería sentir esa sensación otra vez después de mi paso por Independiente. Realmente fue muy lindo y estoy muy agradecido por el lugar que me dieron ahí, y ahora necesitaba involucrarme en otro proyecto.
-¿Y eras consciente del clima tan caliente en el lugar al que llegabas?
-Sí, sí, está claro, pero bueno, ahí está un poco el desafío, ¿no? Poder cambiar lo que fue Colón el año pasado, generarle una dinámica positiva y ser protagonista, eso buscábamos y por eso lo queríamos tomar.
-¿Qué cambió respecto al año pasado?
-Desde el cambio dirigencial hay otra bajada de línea, otra practicidad. Nosotros nos encontramos con el total apoyo en el desarrollo del proyecto deportivo, tuvimos la posibilidad de reestructurar el plantel y en ese sentido, tanto el entrenador como los directivos y la Secretaría Técnica estamos convencidos que en esta dirección es la que tenemos que trabajar para ver a un Colón en los primeros lugares.
-Ese es el objetivo, ¿no? Me imagino, no se piensa en otra cosa que en el ascenso…
"Cuando uno viene a un club grande, la exigencia es el ascenso"
-Cuando uno viene a un equipo tan grande, siempre la exigencia va a ser esa. Pero bueno, sabemos de dónde venimos. El año pasado el equipo estuvo a punto de irse a la Primera B, hubo que cambiar muchísimas cosas y estamos en ese proceso y en ese camino de generar una dinámica diferente, pensando en ver a Colón, los últimos meses del año, en los primeros lugares de la tabla.
-¿Cómo fueron esos primeros días donde llegaste a un club que estaba en una mala situación?
-Lo tuve que ir conociendo, fui integrándome al club, fui conociendo a la gente. Obviamente ya teníamos un proyecto desarrollado que lo fuimos armando en etapas. La primera era el armado del plantel, que tenía como urgencia las salidas y las llegadas. Después, ya fuimos avanzando en las demás. Renovaciones, el fútbol juvenil, dar entidad a la Reserva. Tenemos suerte de que tanto las Inferiores como la Reserva compiten en Primera División y eso es muy bueno para los chicos. A cada momento le damos su debida importancia y en ese sentido ya estamos en la etapa de la competencia, de los seguimientos. Hay chicos a préstamo y a partir de ahí evaluaremos hasta la primera finalización de la ronda y sacaremos conclusiones.
-¿Por qué creías que hacía falta una limpieza tan larga?
-Yo no la llamaría limpieza. Simplemente buscamos otro perfil de jugadores y de proyectos. En definitiva, hay distintas formas de entender el fútbol y nosotros entendimos que necesitábamos un porcentaje mayor de jugadores de la categoría, que entiendan lo que es la responsabilidad de jugar en un equipo tan grande, que hayan sido jugadores destacados y hayan podido jugar en el Nacional. Apuntamos a gente con una buena edad de competencia y de madurez y en eso nos basamos.
De cara al choque de este domingo en la Isla Maciel, el regreso de Marcioni. Foto: Fernando Nicola.
-¿Por eso también la decisión de renovar los referentes del plantel?
-Sí, tuvimos alguna continuidad con 6 o 7 chicos porque creíamos que era importante que continúen porque tenían conocimiento del club. Era clave que les expliquen a los nuevos que llegan cómo es, cómo es la gente, cómo son los lugares donde uno va caminando día a día, y, a ellos, agregarle obviamente la cantidad de chicos necesarios para completar el plantel.
-Y si hablamos plenamente de nombres propios, algunos pesados como Christian Bernardi o el Pulga dejaron el club…
-Nosotros hablamos con cada uno de los chicos y le explicamos cuál era la decisión deportiva del entrenador y de la dirección deportiva, más allá de los nombres propios. Creo que el año para ellos fue difícil, no podemos olvidar todo lo que pasó el año pasado, tanto dentro como fuera del campo, y por eso, analizando la parte deportiva, creíamos que teníamos que dar un cambio en ese proyecto.