Fórmula 1

Con estética renovada, Racing Bulls se prepara para el Gran Premio de Japón

El equipo con base en Faenza reveló una decoración especial que lucirán los VCARB 03 de Arvid Lindblad y Liam Lawson. El diseño, inspirado en la caligrafía Shodo, rinde tributo a la cultura nipona en la previa del Gran Premio de Japón 2026.