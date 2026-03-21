Con estética renovada, Racing Bulls se prepara para el Gran Premio de Japón

La Fórmula 1 desembarca en el mítico trazado de Suzuka y, como es habitual en la cita japonesa, la estética cobra un protagonismo central.
El equipo con base en Faenza reveló una decoración especial que lucirán los VCARB 03 de Arvid Lindblad y Liam Lawson. El diseño, inspirado en la caligrafía Shodo, rinde tributo a la cultura nipona en la previa del Gran Premio de Japón 2026.
La Fórmula 1 desembarca en el mítico trazado de Suzuka y, como es habitual en la cita japonesa, la estética cobra un protagonismo central.
En esta ocasión, el equipo Racing Bulls (Visa Cash App RB) capturó todas las miradas durante el festival "Red Bull Tokyo Drift" en la capital nipona, al presentar una decoración única que vestirá sus monoplazas durante todo el fin de semana de competencia.
El diseño es fruto de una colaboración estratégica con la renombrada calígrafa japonesa Bisen Aoyagi. La propuesta visual logra una simbiosis entre la identidad corporativa de la escudería y el arte tradicional del país del sol naciente.
A diferencia de la decoración estándar, los monoplazas de Liam Lawson y el joven Arvid Lindblad exhibirán una audaz paleta de colores donde predominan el blanco, el rojo y el plata. Sin embargo, el diferencial radica en los trazos: la técnica del Shodo (caligrafía japonesa) se apodera de la carrocería con líneas que evocan fluidez y potencia.
"La caligrafía captura el movimiento en un solo trazo, al igual que el automovilismo captura la velocidad en un momento decisivo", explicó la artista Bisen Aoyagi.
"Me inspiré en las flores de cerezo y en la esencia de nuestra cultura para transmitir vitalidad en el auto".
La apuesta de Racing Bulls no se limita solo a los VCARB 03. El concepto estético se traslada íntegramente a la indumentaria oficial de los pilotos y mecánicos.
El icónico lema "Give You Wiiings" ha sido reinterpretado bajo los pinceles de Aoyagi, extendiéndose por el frente y la espalda de los uniformes con trazos audaces que recorren los paneles laterales.
Esta acción busca celebrar no solo la carrera en Suzuka, sino también el lanzamiento de la Red Bull Spring Edition, consolidando el vínculo entre el equipo de Faenza, su proveedor de motores (Honda) y el fervor del público local.
Más allá de lo estético, Racing Bulls llega a Japón con la necesidad de consolidar su posición en la zona media de la tabla.
Para Lawson, es una oportunidad de oro en un trazado que conoce bien de su paso por la Súper Fórmula Japonesa, mientras que para Lindblad será el debut absoluto con un F1 en uno de los circuitos más técnicos y exigentes del calendario mundial.