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Lunes con alertas: qué provincias serán afectadas por tormentas y fuertes vientos

El SMN advirtió sobre condiciones inestables en gran parte del país, con precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar elevada intensidad en distintas regiones.

Hay alerta naranja y amarilla por tormentas en seis provincias.Hay alerta naranja y amarilla por tormentas en seis provincias.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas y lluvias que afectan a distintas regiones del país este lunes 23 de marzo. Las advertencias alcanzan principalmente al noreste argentino, mientras que en el sur también se prevén precipitaciones y fuertes vientos.

Las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos se encuentran bajo alerta por tormentas de variada intensidad. En estas zonas se esperan lluvias intensas en cortos períodos, acompañadas por actividad eléctrica, posibles caídas de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

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Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 40 y 80 mm, aunque no se descarta que en algunos puntos sean superados de manera puntual.

Alerta naranja

En el centro y sur de Corrientes rige una alerta de nivel naranja por tormentas fuertes, algunas con características localmente severas. En este sector se prevén lluvias abundantes en lapsos breves, con acumulados estimados entre 70 y 100 mm.

Alerta amarilla y naranja por lluvias este lunes.Alerta amarilla y naranja por lluvias este lunes.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, lo que incrementa el nivel de riesgo en la región.

Lluvias en el sur

Por otra parte, Tierra del Fuego y sectores cordilleranos de Santa Cruz y Chubut se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias. En estas áreas se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados que oscilarán entre 10 y 30 mm.

En zonas más elevadas, no se descarta la presencia de precipitaciones mixtas, con lluvias combinadas con nieve.

Vientos intensos en la Patagonia

Las mismas regiones del sur también están alcanzadas por una alerta amarilla por vientos fuertes. Se prevén velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 110 km/h.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles condiciones adversas.

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