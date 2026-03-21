Servicio Meteorológico Nacional

Otoño 2026: se prevé una estación con "calor residual" y lluvias bajo la lupa

Con el equinoccio ya en marcha, el organismo nacional difundió su pronóstico trimestral. En gran parte del país, incluyendo a Santa Fe, se espera una transición marcada por temperaturas superiores a la media y un escenario hídrico desigual.