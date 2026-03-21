Otoño 2026: se prevé una estación con "calor residual" y lluvias bajo la lupa
Con el equinoccio ya en marcha, el organismo nacional difundió su pronóstico trimestral. En gran parte del país, incluyendo a Santa Fe, se espera una transición marcada por temperaturas superiores a la media y un escenario hídrico desigual.
Para la capital santafesina y sus alrededores, este inicio de otoño se presenta con una jornada de sábado templada. Foto: Guillermo Di Salvatore.
El calendario marcó este viernes 20 de marzo el inicio formal del otoño en el hemisferio sur, pero el abrigo parece que deberá esperar en el placard. Según el Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período marzo-abril-mayo de 2026, la Argentina se encamina a una estación con rasgos térmicos que remiten más al verano que a la típica frescura otoñal.
El informe del SMN destaca una tendencia clara: existe una mayor probabilidad de que las temperaturas medias sean superiores a lo normal en gran parte del país. Esta situación se sentirá con mayor énfasis en el Noroeste Argentino (NOA), Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe y el sur de la Patagonia.
En tanto, para el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el Litoral, la proyección indica valores que oscilarán entre lo normal y levemente superior a la media. Este escenario se desarrolla en un contexto de fase neutra del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), lo que significa que no hay una influencia determinante de "El Niño" ni de "La Niña", permitiendo que la variabilidad regional tome el protagonismo.
El calendario marcó este viernes 20 de marzo el inicio formal del otoño en el hemisferio sur, pero el abrigo parece que deberá esperar en el placard.
Precipitaciones: contrastes entre el este y el oeste
En materia de lluvias, el otoño 2026 presenta un mapa dividido. Mientras que en el Litoral, Buenos Aires y el este de la Patagonia se esperan registros dentro de los parámetros normales, otras zonas deberán estar atentas a los extremos:
Excesos: el NOA y el extremo sur de la Patagonia podrían registrar lluvias por encima del promedio.
Déficit: el oeste de Santa Fe, Córdoba,San Luis y Cuyo presentan una tendencia hacia precipitaciones normales o inferiores a lo habitual.
"El pronóstico estacional es una herramienta de probabilidad. No indica valores exactos ni cuándo ocurrirán los eventos, por lo que es vital seguir el Sistema de Alerta Temprana", señalaron desde el organismo nacional.
Para la capital santafesina y sus alrededores, este inicio de otoño se presenta con una jornada de sábado templada, con máximas que rondan los 23°C y un cielo que invita a disfrutar del aire libre. No obstante, el reporte advierte que el oeste provincial podría experimentar un trimestre más seco y cálido que la zona costera.
Hacia el domingo y el lunes, se prevé un aumento de la nubosidad y un ligero ascenso térmico, manteniendo esa sensación de "veranito tardío" que parece querer estirar la temporada de piletas y mangas cortas.
El otoño 2026 llega con la promesa de paisajes ocres pero con una resistencia térmica que desafía las costumbres.
El desafío de la planificación
El otoño 2026 llega con la promesa de paisajes ocres pero con una resistencia térmica que desafía las costumbres. Para el sector productivo y la gestión hídrica, la clave residirá en el monitoreo semana a semana, ya que la neutralidad climática suele traer consigo cambios bruscos y sorpresas meteorológicas que los promedios trimestrales no alcanzan a capturar.