Tormentas y ráfagas: 10 provincias bajo alerta amarilla este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a diez provincias del país este sábado 21 de marzo, en un contexto de inestabilidad que también incluye advertencias por lluvias y vientos intensos en otras regiones.
El aviso por tormentas abarca a Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.
El organismo indicó que estos fenómenos podrían estar acompañados por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h. Además, se estiman acumulados de entre 40 y 70 mm, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.
Las zonas del país bajo alerta amarilla.
Lluvias intensas
En paralelo, rige una alerta amarilla por lluvias en la Buenos Aires, incluido el AMBA, donde se esperan precipitaciones durante la mañana, algunas de intensidad significativa. Los acumulados oscilarán entre 30 y 60 mm, aunque en el sudeste provincial podrían llegar a los 70 mm. No se descarta que estas lluvias estén acompañadas por tormentas aisladas.
La advertencia también alcanza a la cordillera de Río Senger, en Chubut, donde se prevén precipitaciones entre 10 y 30 mm, con la posibilidad de que se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada. Esta situación se desarrollará durante la noche y podría extenderse hasta la mañana del domingo.
Fuertesvientos
Por otra parte, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por vientos en sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires. Se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, principalmente durante la mañana y la tarde.
El conjunto de alertas refleja un escenario climático complejo en gran parte del territorio nacional, con condiciones que requerirán precaución a lo largo de toda la jornada.