#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Pronóstico

Tormentas y ráfagas: 10 provincias bajo alerta amarilla este sábado

Las advertencias anticipan lluvias intensas en cortos períodos, con posible actividad eléctrica, ráfagas fuertes y caída ocasional de granizo en distintas regiones del país.

Cielo cubierto y condiciones inestables este sábado.Cielo cubierto y condiciones inestables este sábado.
Seguinos en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a diez provincias del país este sábado 21 de marzo, en un contexto de inestabilidad que también incluye advertencias por lluvias y vientos intensos en otras regiones.

Mirá tambiénCuánto llovió en la ciudad de Santa Fe entre viernes y sábado

El aviso por tormentas abarca a Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.

El organismo indicó que estos fenómenos podrían estar acompañados por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h. Además, se estiman acumulados de entre 40 y 70 mm, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

Las zonas del país bajo alerta amarilla.Las zonas del país bajo alerta amarilla.

Lluvias intensas

En paralelo, rige una alerta amarilla por lluvias en la Buenos Aires, incluido el AMBA, donde se esperan precipitaciones durante la mañana, algunas de intensidad significativa. Los acumulados oscilarán entre 30 y 60 mm, aunque en el sudeste provincial podrían llegar a los 70 mm. No se descarta que estas lluvias estén acompañadas por tormentas aisladas.

La advertencia también alcanza a la cordillera de Río Senger, en Chubut, donde se prevén precipitaciones entre 10 y 30 mm, con la posibilidad de que se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada. Esta situación se desarrollará durante la noche y podría extenderse hasta la mañana del domingo.

Fuertes vientos

Por otra parte, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por vientos en sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires. Se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, principalmente durante la mañana y la tarde.

El conjunto de alertas refleja un escenario climático complejo en gran parte del territorio nacional, con condiciones que requerirán precaución a lo largo de toda la jornada.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Jujuy
Salta
Formosa
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro