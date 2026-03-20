Pronóstico extendido

Tormenta en Santa Fe: 53 mm de lluvia, calles inundadas y un auto atrapado en bulevar

Tras una tarde de intensas precipitaciones y ráfagas que rozaron los 42 km/h, la capital provincial registra importantes acumulados de agua. Un vehículo atrapado en el cantero de Bulevar Gálvez se convirtió en la imagen del día, mientras el municipio despliega cuadrillas ante el alerta naranja que persiste para la noche.