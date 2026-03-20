Tormenta en Santa Fe: 53 mm de lluvia, calles inundadas y un auto atrapado en bulevar
Tras una tarde de intensas precipitaciones y ráfagas que rozaron los 42 km/h, la capital provincial registra importantes acumulados de agua. Un vehículo atrapado en el cantero de Bulevar Gálvez se convirtió en la imagen del día, mientras el municipio despliega cuadrillas ante el alerta naranja que persiste para la noche.
Bulevar Gálvez y Belgrano presenta una importante cantidad de agua acumulada; tanto es así, que una santafesina subió con su auto al cantero central para evitar inundar el vehículo. Foto: El Litoral
La ciudad de Santa Fe atraviesa una jornada de fuerte inestabilidad meteorológica. Según el reporte oficial de la Municipalidad, hasta las 18 de este viernes se registraron acumulados que superan los 53 milímetros en algunos sectores, con una intensidad máxima que alcanzó los 132,00 mm/h a media tarde.
El fenómeno, caracterizado por lluvia intensa en cortos períodos de tiempo, ha generado dificultades en el tránsito y anegamientos temporales en diversos barrios.
Postales del anegamiento: un auto sobre el cantero en bulevar
La postal más llamativa y comentada de la tarde ocurrió en pleno Bulevar Gálvez. Debido a la gran cantidad de agua acumulada de cordón a cordón, la calzada se volvió indistinguible, lo que derivó en una situación insólita: un automóvil terminó subido al cantero central.
La imagen de la conductora junto al vehículo, rodeada por el agua que cubría la calle, se viralizó rápidamente como muestra de la magnitud del fenómeno y las dificultades para circular.
Bulevar y Alvear pasado por agua.
El mapa del agua: los datos oficiales
La red de estaciones meteorológicas municipales detalló los siguientes acumulados hasta las 18 horas:
En el CIC Facundo Zuviría se registró además la ráfaga de viento más fuerte, que alcanzó los 41,8 km/h desde el sector Oestesudoeste a las 16:50.
Juan José Valle y Pío Pandolfo, otro de los lugares afectados por el temporal. Foto: El Litoral.
Operativo municipal y reclamos
El Sistema de Atención Ciudadana ya ha canalizado 54 reclamos, la mayoría vinculados a la caída de ramas, cables y columnas, además de bocas de tormenta obstruidas.
Desde el Palacio Municipal informaron que las estaciones de bombeo están operativas y los reservorios presentan niveles adecuados, aunque se solicita a los vecinos no sacar la basura para evitar mayores obstrucciones en el sistema de drenaje.
Parte de las complicaciones registradas en la ciudad de Santa Fe. Crédito: El Litoral
Pronóstico extendido
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja para lo que resta de la noche del viernes y la madrugada del sábado, por lo que se esperan más tormentas fuertes.
Sábado 21: Se prevé que las lluvias continúen durante gran parte de la jornada, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 25°C. Las condiciones irán mejorando hacia la noche.
Domingo 22: Llega el alivio definitivo. Se espera un marcado descenso de la temperatura mínima, que se ubicará en los 15°C, con una máxima de 24°C y cielo ligeramente nublado.
Lunes 23: La semana iniciará con condiciones estables y cielo parcialmente nublado. La mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 24°C.