Sábado con lluvias y condiciones inestables en la ciudad de Santa Fe

Este sábado, la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera una jornada con cielos nublados, temperatura máxima de 25° y precipitaciones con hasta 100% de probabilidad.
Este sábado, la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico, se esperan lluvias durante toda la jornada, con probabilidades de precipitación entre 70 y 100%.
El SMN informó que la temperatura mínima fue de 18° y la máxima alcanzará los 25°. Los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del norte.
Aproximadamente a las 6 horas, la humedad se ubicó en 86% y la presión en 1006,8 hPa, con visibilidad de 10 km.