Poletti confirmó anegamientos tras una lluvia “extraordinaria” y pidió no sacar la basura

La ciudad de Santa Fe vivió este viernes un fuerte temporal que provocó anegamientos en distintos barrios. El intendente Juan Pablo Poletti brindó detalles desde el centro de operaciones municipal y aseguró que, pese a la intensidad del fenómeno, el sistema de drenaje respondió en varios sectores.
Foto: MCSF
“En el día de hoy se dio 70 milímetros en casi 30 a 40 minutos, con una velocidad de 130 mm por hora”, explicó el mandatario, al describir la magnitud de la tormenta. Según indicó, esta situación generó complicaciones, aunque en muchos casos el agua escurrió en poco tiempo: “A la hora, hora y media, muchos de esos anegamientos habían drenado”.
Barrios afectados y operativo en marcha
Poletti señaló que uno de los sectores más impactados fue barrio Roma, aunque también se registraron problemas en la zona norte, como Cabaña Leiva y otros puntos críticos de la ciudad. Además, mencionó áreas particularmente comprometidas como Plaza de las Banderas y Almirante Brown y Pedro Centeno.
El intendente destacó que desde el lunes el municipio activó un protocolo de limpieza preventiva, lo que permitió mejorar la respuesta ante el fenómeno. En ese sentido, remarcó que actualmente “todas las cuadrillas están activas con camiones, retroexcavadoras y maquinaria” trabajando en la limpieza de desagües y bocas de tormenta.
De manera indirecta, el jefe municipal explicó que el comportamiento del agua en estos casos depende del volumen y la velocidad de precipitación, y que incluso zonas que habitualmente no presentan inconvenientes pueden verse afectadas cuando las lluvias son tan intensas en un corto período.
Alerta vigente y recomendaciones a la población
El intendente advirtió que la situación climática aún no terminó. “Tenemos una alerta naranja para la madrugada y luego una alerta amarilla para mañana”, señaló, al tiempo que indicó que el municipio continuará monitoreando el pronóstico durante la noche.
Foto: MCSF
En ese contexto, hizo un llamado directo a la ciudadanía: “Lo primero que le pido es que, por favor, no saque la basura”. Según explicó, los residuos suelen obstruir las bocas de tormenta y dificultar el drenaje, lo que agrava los anegamientos y puede provocar el ingreso de agua a viviendas.
Además, detalló que todos los reclamos recibidos a través del sistema 0800 son derivados a las cuadrillas operativas, que permanecen desplegadas en la vía pública. También se trabaja de manera coordinada con el área de movilidad para evaluar cortes de calles o desvíos en el transporte público.
Poletti concluyó que, si bien hubo complicaciones, el objetivo principal es reducir el tiempo en que el agua permanece acumulada en la vía pública y garantizar que la ciudad recupere su funcionamiento normal lo antes posible.