Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 21 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:30 - 09:30 P. Ferré, L. Torrent, 9 de Julio y P. Vittori
08:00 - 12:00 Pedro Ferré, JM Zuviría, 1° de Mayo y Vittori
08:30 - 12:30 Los Eucaliptus, Callejón Mocoví, Los Alisos y Las Guindas (Colastiné)
09:00 - 11:00 Obispo Boneo, Risso, Pje. José Ingenieros y 9 de Julio
10:30 - 12:30 Leumann, Cjón. Funes, Av. A. del Valle y Rivadavia
12:00 - 14:00 Reg. 12 de Infantería, Pavón, Av. A. del Valle y Rivadavia
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.