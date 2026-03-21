Cuánto llovió en la ciudad de Santa Fe entre viernes y sábado

La ciudad de Santa Fe registró intensas lluvias durante la madrugada de este sábado 21 de marzo, con acumulados significativos en distintos sectores y picos de intensidad que reflejan la magnitud del fenómeno.
Datos relevados por la Municipalidad reflejan acumulados elevados en pocas horas, con picos de intensidad durante la madrugada en distintos sectores.
La ciudad de Santa Fe registró intensas lluvias durante la madrugada de este sábado 21 de marzo, con acumulados significativos en distintos sectores y picos de intensidad que reflejan la magnitud del fenómeno.
Hasta las 07:00, los datos indican que DOAE (COBEM) y la zona del Centro encabezaron los valores con 54.00 mm. En tanto, la Delegación Alto Verde acumuló 50.00 mm y el CIC Facundo Zuviría alcanzó los 41.50 mm.
El dato más destacado fue la intensidad máxima de precipitación, que llegó a 75.00 mm/h en Alto Verde a la 01:30, lo que evidencia la intensidad con la que se desarrolló la tormenta en un corto período.
Si se suman las lluvias del viernes 20 y el sábado 21 hasta las 07:00, los registros muestran volúmenes aún más elevados. DOAE (COBEM) alcanzó 129.25 mm, seguido por Alto Verde con 102.25 mm, el CIC Facundo Zuviría con 96.25 mm y el Centro con 83.00 mm.
Estos valores reflejan la persistencia de precipitaciones en un lapso reducido, lo que incrementa el impacto en zonas urbanas.
El fenómeno estuvo acompañado por ráfagas de viento que alcanzaron los 44.5 km/h desde el sector oeste sudoeste (OSO), con el registro máximo en el CIC Facundo Zuviría a la 01:00.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante el resto del día se mantendrán las condiciones inestables, con probabilidad de lluvias entre el 70% y el 100%.
La temperatura mínima fue de 18° y la máxima prevista es de 25°, con vientos del norte entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
El escenario continuará marcado por la inestabilidad, con lluvias que seguirán siendo protagonistas a lo largo de la jornada.