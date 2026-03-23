Acuerdo Mercosur-Unión Europea: confirman su vigencia provisional desde el 1º de mayo

En un anuncio que marca un antes y un después en la política exterior del bloque, la Comisión Europea confirmó que el acuerdo comercial con el Mercosur entrará en vigencia de manera provisional el próximo 1° de mayo.
Tras décadas de negociaciones, la Comisión Europea anunció este lunes que el pilar comercial del acuerdo con el Mercosur entrará en funciones de manera provisional. Argentina lideró el proceso interno dentro del bloque para habilitar esta medida, que promete eliminar aranceles y abrir un mercado de 780 millones de consumidores.
En un anuncio que marca un antes y un después en la política exterior del bloque, la Comisión Europea confirmó que el acuerdo comercial con el Mercosur entrará en vigencia de manera provisional el próximo 1° de mayo.
La decisión busca operativizar los beneficios del pacto mientras la justicia europea termina de dirimir las presentaciones de los sectores que aún se oponen al tratado en el Viejo Continente.
El canciller argentino, Pablo Quirno, fue el encargado de ratificar la noticia a nivel local, destacando el rol proactivo de nuestro país en este proceso.
"Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible", subrayó el funcionario a través de sus canales oficiales.
Para el Palacio San Martín, este avance representa un eslabón clave para consolidar la inserción internacional y generar condiciones de previsibilidad para el sector exportador.
El mecanismo activado por Bruselas permite que los capítulos referidos a la eliminación de aranceles industriales y agrícolas comiencen a funcionar sin necesidad de esperar la ratificación de cada uno de los parlamentos nacionales de la Unión Europea.
Al centrarse en el pilar comercial —competencia exclusiva de las instituciones comunitarias—, las empresas de ambos lados del Atlántico podrán operar bajo las nuevas reglas desde mayo. Mientras tanto, los componentes de diálogo político y cooperación seguirán su curso administrativo habitual en los estados miembros.
La puesta en marcha del acuerdo crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a más de 780 millones de consumidores. Los puntos clave del impacto económico incluyen:
Reducción arancelaria: Se eliminarán gravámenes que en sectores estratégicos superan el 30%.
Cuotas de exportación: Se activarán los cupos acordados para productos sensibles, permitiendo un acceso preferencial al mercado europeo.
Seguridad jurídica: La normativa ofrece un marco de estabilidad para las inversiones a largo plazo.
Para que los beneficios se efectivicen en el plazo previsto, los demás socios del Mercosur (Brasil, Uruguay y Paraguay) deberán agilizar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite.