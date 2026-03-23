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Acuerdo Mercosur-Unión Europea: confirman su vigencia provisional desde el 1º de mayo

Tras décadas de negociaciones, la Comisión Europea anunció este lunes que el pilar comercial del acuerdo con el Mercosur entrará en funciones de manera provisional. Argentina lideró el proceso interno dentro del bloque para habilitar esta medida, que promete eliminar aranceles y abrir un mercado de 780 millones de consumidores.

Exportaciones: la Comisión Europea activará el acuerdo con el Mercosur. Credito: ArchivoExportaciones: la Comisión Europea activará el acuerdo con el Mercosur. Credito: Archivo
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En un anuncio que marca un antes y un después en la política exterior del bloque, la Comisión Europea confirmó que el acuerdo comercial con el Mercosur entrará en vigencia de manera provisional el próximo 1° de mayo.

La decisión busca operativizar los beneficios del pacto mientras la justicia europea termina de dirimir las presentaciones de los sectores que aún se oponen al tratado en el Viejo Continente.

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El canciller argentino, Pablo Quirno, fue el encargado de ratificar la noticia a nivel local, destacando el rol proactivo de nuestro país en este proceso.

Argentina's Foreign Minister Pablo Quirno speaks during the presentation of Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi candidacy for United Nations secretary-general, in Buenos Aires, Argentina, December 22, 2025. REUTERS/Tomas Cuesta"Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible", subrayó. Credito: Archivo

"Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible", subrayó el funcionario a través de sus canales oficiales.

Para el Palacio San Martín, este avance representa un eslabón clave para consolidar la inserción internacional y generar condiciones de previsibilidad para el sector exportador.

¿Qué significa la "aplicación provisional"?

El mecanismo activado por Bruselas permite que los capítulos referidos a la eliminación de aranceles industriales y agrícolas comiencen a funcionar sin necesidad de esperar la ratificación de cada uno de los parlamentos nacionales de la Unión Europea.

(251028) -- TRENEL, 28 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 23 de octubre de 2025 de un trabajador del Frigorífico General Pico observando las medias reses vacunas en una de las cámaras frías de la planta frigorífica, en la localidad de Trenel, en la provincia de La Pampa, Argentina. Desde el corazón de la Pampa Húmeda argentina, a unos seiscientos kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara la carne vacuna de alta calidad que representará al país sudamericano en la 8ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) en Shanghai, donde la tradición ganadera argentina buscará seguir consolidándose en el mercado chino. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (ce)Exportaciones: la Comisión Europea activará el acuerdo con el Mercosur. Credito: Archivo

Al centrarse en el pilar comercial —competencia exclusiva de las instituciones comunitarias—, las empresas de ambos lados del Atlántico podrán operar bajo las nuevas reglas desde mayo. Mientras tanto, los componentes de diálogo político y cooperación seguirán su curso administrativo habitual en los estados miembros.

Impacto en los números: un mercado de 780 millones

La puesta en marcha del acuerdo crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a más de 780 millones de consumidores. Los puntos clave del impacto económico incluyen:

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Reducción arancelaria: Se eliminarán gravámenes que en sectores estratégicos superan el 30%.

Cuotas de exportación: Se activarán los cupos acordados para productos sensibles, permitiendo un acceso preferencial al mercado europeo.

FILE PHOTO: A load of soybeans is dumped into an elevator hopper during harvest season at Deerfield AG Services grain elevator facility in Massillon, Ohio, U.S., October 7, 2021. Picture taken October 7, 2021. REUTERS/Dane Rhys/File PhotoExportaciones: la Comisión Europea activará el acuerdo con el Mercosur. Credito: Archivo

Seguridad jurídica: La normativa ofrece un marco de estabilidad para las inversiones a largo plazo.

Para que los beneficios se efectivicen en el plazo previsto, los demás socios del Mercosur (Brasil, Uruguay y Paraguay) deberán agilizar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite.

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