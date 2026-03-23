Histórico

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: confirman su vigencia provisional desde el 1º de mayo

Tras décadas de negociaciones, la Comisión Europea anunció este lunes que el pilar comercial del acuerdo con el Mercosur entrará en funciones de manera provisional. Argentina lideró el proceso interno dentro del bloque para habilitar esta medida, que promete eliminar aranceles y abrir un mercado de 780 millones de consumidores.