A pesar del disgusto francés

Europa anuncia la entrada en vigor provisional del acuerdo con el Mercosur

Así lo informó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Recordó que en enero, el Consejo Europeo la facultó para aplicar del entendimiento, a partir de la primera ratificación por parte de un país que forma parte del Mercado Común del Sur.