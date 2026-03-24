Otra obra provincial terminada

Venado Tuerto: este viernes se inaugura la nueva pista de atletismo del Parque Municipal

Será en el marco de un evento de entretenimiento familiar que lleven adelante entre Provincia y la Municipalidad. Desde las 17 habrá dispositivos, patio de comidas, emprendedores y muestras al público, mientras que a las 20 se inaugura oficialmente la pista con presencia de atletas locales y provinciales, entre ellos, Germán Chiaraviglio y Guillermina Cossio.