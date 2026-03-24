Venado Tuerto: este viernes se inaugura la nueva pista de atletismo del Parque Municipal
Será en el marco de un evento de entretenimiento familiar que lleven adelante entre Provincia y la Municipalidad. Desde las 17 habrá dispositivos, patio de comidas, emprendedores y muestras al público, mientras que a las 20 se inaugura oficialmente la pista con presencia de atletas locales y provinciales, entre ellos, Germán Chiaraviglio y Guillermina Cossio.
Con esta obra en el sur provincial se podrán apreciar destrezas olímpicas. Foto: GSF
El viernes a la tardecita Venado Tuerto se llevará los ojos de toda la provincia. En el año de los Juegos Suramericanos, donde Santa Fe será anfitriona de 15 países de LATAM, comienzan a ocurrir sucesos y obras que no solo forman parte de este fenómeno deportivo, sino también, que llegan para jerarquizar los espacios públicos y posibilitar la práctica de disciplinas, desde alumnos de escuelas a deportistas que buscan mejorar desarrollarse en distintas especialidades.
La inauguración será a las 20 del viernes. Foto: GSF
Con piso de tartán, iluminación, baranda metálicas, depósitos, elementos deportivos, cabinas y baños renovados, se inaugurará esta obra realizada durante la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro; en la cual hubo un importante trabajo sincronizado entre el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el intendente Leonel Chiarella y la senadora Leticia Di Gregorio.
El estreno de la pista
A partir de las 20 horas, con una transmisión especial que muestre todos los detalles, quienes asistan al Parque Municipal podrán abrazar la nueva pista y observar una serie de exhibiciones que estarán a cargo de atletas de la provincia y locales. Entre las disciplinas, por ejemplo, se podrá ver a Germán Chiaraviglio saltar con su garrocha, o a la velocista Guillermina Cossio en los 100 metros libres.
Entre las disciplinas, por ejemplo, se podrá ver a Germán Chiaraviglio saltar con su garrocha. Foto: GSF
Después de mucho tiempo, gracias al Gobierno de Venado Tuerto y a la Federación Santafesina de Atletismo, en el sur provincial se podrán apreciar destrezas olímpicas como los 100 metros con vallas y 100 llanos, salto en largo, salto en alto, salto con garrocha y lanzamientos.
A las 17 se activa el entretenimiento
En la previa, los vecinos podrán acercarse para disfrutar de los dispositivos que llegan para promocionar los Juegos Suramericanos, se tratan de estaciones donde el público podrá experimentar algunas simulaciones y juegos (vóley con paracaídas, fútbol inflable, básquet siames, tenis gigante, etc.) . Pero a su vez, también habrá filas de emprendedores exponiendo sus producciones, muestras de antigüedades y un lugar destinado a la gastronomía con su tradicional patio de comidas.