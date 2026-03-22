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Juegos Suramericanos 2026: cuáles serán las funciones de los voluntarios

Ya hay más de 2 mil inscriptos -que van entre los 18 y más de 65 años- para ser parte del programa de voluntariado que prevé tareas clave en áreas deportivas, logísticas y organizativas. Asistencia en campo de juego, seguida por funciones de comunicación, son las que generaron más interés hasta el momento. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril.