Juegos Suramericanos 2026: cuáles serán las funciones de los voluntarios

A quince días de la apertura de la inscripción al programa de voluntariado de los Juegos Suramericanos 2026, ya son 2.096 los santafesinos anotados para colaborar en la organización del evento, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
La convocatoria, disponible hasta el 30 de abril en el sitio oficial del evento, está dirigida a mayores de 18 años y contempla una amplia gama de funciones, fundamentales para el funcionamiento de una competencia internacional de esta magnitud. Para inscribirse, hay que ingresar a https://santafe2026.ar/es/voluntariado.
El programa incluye tareas en áreas como asistencia en campo de juego, acreditaciones, alojamiento, prensa, marketing, infraestructura y logística, control de dopaje, protocolo, educación y cultura, entre otras.
Entre los roles más destacados se encuentran los attachés, quienes acompañarán a las delegaciones deportivas durante toda su estadía y actuarán como nexo con el Comité Organizador; y los voluntarios de acreditaciones, encargados de la entrega de credenciales y la gestión de información de los participantes.
También habrá equipos destinados a los arribos y partidas, que recibirán a las delegaciones y coordinarán sus traslados, y voluntarios de asistencia en campo, que colaborarán en la puesta a punto de los escenarios deportivos, la hidratación de los atletas y el desarrollo de las competencias.
En paralelo, se prevén funciones vinculadas a la atención de los Comités Olímpicos Nacionales, logística de alojamiento y comidas, información al público, gestión de materiales e infraestructura, y activaciones de marketing en estadios y fan fest.
El área de prensa contará con voluntarios que asistirán en la generación de contenidos, la atención a periodistas y la cobertura en zonas mixtas y tribunas, mientras que el equipo de protocolo participará en ceremonias y eventos oficiales, garantizando el cumplimiento de las normas formales.
Además, habrá roles específicos en control de dopaje, interpretación y traducción para delegaciones extranjeras, tareas administrativas, visitas educativas guiadas, servicios médicos y soporte en sistemas informáticos.
Perfil y participación
Del total de inscriptos, el 63 % corresponde a Rosario, el 30 % a la ciudad de Santa Fe y el 6 % a Rafaela, lo que refleja una fuerte participación de las sedes del evento.
En cuanto a las edades, predominan los jóvenes: 919 voluntarios tienen entre 18 y 25 años, seguidos por 818 personas de entre 25 y 45. También se registran 302 inscriptos de entre 45 y 65 años y 41 mayores de 65.
Por áreas, la mayor demanda se concentra en la asistencia en campo de juego, seguida por funciones de comunicación, acreditaciones, logística y protocolo, lo que da cuenta de la centralidad operativa de estos equipos en el desarrollo de los Juegos.
El programa de voluntariado se consolida así como una pieza clave en la organización de los Juegos Suramericanos 2026, al tiempo que ofrece a miles de santafesinos la posibilidad de formar parte de un evento deportivo de escala continental.