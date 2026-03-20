Rumbo a los Juegos

Pullaro: "Los Suramericanos 2026 son el símbolo de la recuperación y el cierre de una etapa oscura en Rosario"

El gobernador licitó obras por más de 8.700 millones de pesos para la puesta en valor del Parque Independencia. Con 20 ofertas presentadas, la provincia busca consolidar un legado urbano tras años de violencia e inseguridad.