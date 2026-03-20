Pullaro: "Los Suramericanos 2026 son el símbolo de la recuperación y el cierre de una etapa oscura en Rosario"
El gobernador licitó obras por más de 8.700 millones de pesos para la puesta en valor del Parque Independencia. Con 20 ofertas presentadas, la provincia busca consolidar un legado urbano tras años de violencia e inseguridad.
Pullaro encabezó la licitación para la puesta en valor del Parque Independencia en Rosario.
Maximiliano Pullaro volvió a poner a los Juegos Suramericanos 2026 en el centro de la agenda pública deRosario. Este viernes encabezó la licitación para la puesta en valor del Parque Independencia y presentó esa obra como parte de una transformación más amplia de la ciudad, asociada al proceso de recuperación tras los años más duros de violencia e inseguridad.
La intervención será financiada por la Provincia, con proyecto elaborado por la Municipalidad de Rosario, y forma parte del paquete de obras que busca dejar infraestructura duradera después del evento deportivo internacional previsto para septiembre. El presupuesto oficial informado para esta licitación asciende a $ 8.739.629.336,83.
La licitación corresponde a la puesta en valor del Parque Independencia, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Rosario y una pieza estratégica dentro del esquema de sedes y entornos urbanos que la provincia prepara para los XIII Juegos Suramericanos. La apertura de ofertas fue fijada oficialmente para el 20 de marzo de 2026.
El proyecto contempla mejoras en distintos sectores del parque y en corredores clave del entorno. La idea oficial es que la inversión no quede atada solo a la competencia deportiva, sino que impacte también sobre circulación peatonal, iluminación, mobiliario y accesibilidad en una zona de uso cotidiano para miles de rosarinos.
Pullaro habló de una “vuelta de página” para Rosario
Durante el acto, Pullaro vinculó directamente los Juegos con el momento político y social que atraviesa Rosario. El gobernador sostuvo que la ciudad está atravesando una recuperación y que el evento deportivo puede funcionar como una instancia simbólica de cierre frente al “proceso oscuro” que marcaron los años recientes de violencia ligada al crimen organizado.
Ese enfoque se conecta con la narrativa que la Casa Gris viene sosteniendo desde hace meses: mostrar las inversiones en infraestructura, seguridad y espacio público como parte de una reconstrucción integral de Rosario. En ese marco, los Suramericanos aparecen no solo como un acontecimiento deportivo, sino también como una oportunidad política y urbana.
Pullaro encabezó la licitación para la puesta en valor del Parque Independencia en Rosario.
Una inversión de peso en un parque histórico
La puesta en valor del Parque Independencia se sumará a otras obras ya licitadas para Rosario en el marco del evento, como el microestadio y otras instalaciones deportivas. La provincia viene presentando este programa como una inversión de gran escala para Rosario, Santa Fe y Rafaela, las tres ciudades sede de los Juegos.
En paralelo, el gobierno provincial ya informó que los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, con decenas de disciplinas en competencia. Esa magnitud es la que se usa como argumento para justificar el paquete de obras y su impacto posterior en el territorio.
Pullaro encabezó la licitación para la puesta en valor del Parque Independencia en Rosario.
Veinte ofertas para una obra central
En esta licitación se presentaron 20 oferentes, un número que el oficialismo leyó como señal de interés empresarial en una obra de alto volumen y fuerte exposición pública. La cantidad de propuestas refuerza además la centralidad que tiene el Parque Independencia dentro del dispositivo de infraestructura montado para septiembre.
Con la apertura de sobres ya realizada, el próximo paso será el análisis técnico y económico de las ofertas para definir la adjudicación. El plazo previsto de ejecución es de 180 días, lo que deja una ventana ajustada pero compatible con el calendario de los Juegos si el proceso administrativo avanza sin demoras.