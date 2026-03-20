Pullaro se reúne con camaristas por la controversia con fiscales en materia de microtráfico
El gobernador mantenía este viernes a primera hora de la tarde un encuentro con magistrados a raíz de la controversia generada por resoluciones judiciales derivados de casos de microtráfico. El otro tema es la renovación de la Corte.
El mandatario encabeza en la Cuna de la Bandera el encuentro.
Diferentes aspectos que hacen al funcionamiento de la justicia en el ámbito provincial motorizan acciones en la órbita del Poder Ejecutivo. Este viernes, en Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro tenía previsto recibir a camaristas, en el marco del conflicto generado entre dichos actores y fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
La controversia surgió a partir de una serie de resoluciones que cuestionan la competencia de la justicia provincial para investigar causas de microtráfico.
Semanas atrás y por el mismo conflicto, el mandatario recibió a la Fiscal General, María Cecilia Vranicich; al fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo; al jefe de la Unidad Fiscal de Microtráfico, Franco Carbone; y a la fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani.
La problemática generó contactos, incluso, al más alto nivel del Poder Judicial de la Nación y el Ejecutivo santafesino.
La apertura del año judicial. Foto: Carolina Niklison.
Como se sabe, la Asamblea Legislativa votó por amplia mayoría los pliegos para designar a los futuros integrantes del máximo tribunal pero con la particularidad de que las vacantes no han sido efectivamente generadas al menos por el lado de dos de sus miembros.
Es el caso de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez. Ambos han anunciado su retiro a partir de noviembre del corriente año, pero sin fecha cierta. Es más, en ocasión de la inauguración del año judicial, una declaración de Gutiérrez encendió alertas en la Casa Gris. "La fecha la pongo yo", dijo el magistrado consultado por la prensa.
Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.
Según pudo saber El Litoral, en su caso, la inauguración del nuevo edificio de Tribunales sería clave para que el retiro pase a tener una fecha precisa. Dicha habilitación podría darse en abril. Tras ello, Gutiérrez expresaría de manera fehaciente el día de su renuncia.
Eduardo Spuller, otro de los ministros que dejará la Corte por exceder el límite de edad establecido en la Constitución, ya especificó que dará un paso al costado a partir del 1 de setiembre de 2026. En el caso de Roberto Falistocco, el escenario se presenta aún con un final abierto. Sólo expresó públicamente que su retiro sería durante el mes de noviembre...