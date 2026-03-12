En vivo: comienza el Año Judicial 2026 de la provincia de Santa Fe

Este jueves 11 de marzo comienza el Año Judicial 2026 de la provincia de Santa Fe con el acto oficial desde el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia santafesina.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, encabeza el acto formal.
El mismo comenzó a las 11:30 horas y cuenta con transmisión del canal oficial de Youtube del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, deja inaugurado este jueves el año judicial 2026 en la provincia, con el tradicional discurso y la presencia de autoridades e invitados especiales. Entre ellos, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
No solamente será el último discurso de Gutiérrez como presidente y como miembro de la Corte, sino que también será la última oportunidad en que la Corte tendrá la actual integración.
Aunque la fecha exacta no está definida, tanto Gutiérrez como Roberto Falistocco anticiparon la idea de retirarse en el mes de noviembre. Antes de eso, en septiembre hará lo propio Eduardo Spuler.
Inusitadamente, sus reemplazantes ya están designados: Diego Maciel (que será el primero de los nuevos en asumir), Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos ya tienen el respaldo de la Asamblea Legislativa.
La renovación de la Corte fue un objetivo planteado desde el inicio de su gestión por Pullaro, con el argumento de la edad de los ministros.
La cuestión fue motivo de tensiones y hasta enfrentamientos, y tuvo una primera fase con la incorporación de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, en reemplazo de María Angélica Gastaldi y Luis Netri, y en el séptimo lugar creado por ley.