En vivo: comienza el Año Judicial 2026 de la provincia de Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, encabeza el acto formal.

Los ministros de la Corte Suprema y el gobernador Pullaro. Crédito: Carolina NiklisonLos ministros de la Corte Suprema y el gobernador Pullaro. Crédito: Carolina Niklison
Este jueves 11 de marzo comienza el Año Judicial 2026 de la provincia de Santa Fe con el acto oficial desde el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia santafesina.

Mirá tambiénLa Corte dispuso readecuar el anexo de tribunales de Santa Fe y el MPA rechazó el cambio de destino

El mismo comenzó a las 11:30 horas y cuenta con transmisión del canal oficial de Youtube del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.

En vivo

Acto a cargo de Gutiérrez

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, deja inaugurado este jueves el año judicial 2026 en la provincia, con el tradicional discurso y la presencia de autoridades e invitados especiales. Entre ellos, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Rafael Gutiérrez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel FabatíaRafael Gutiérrez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

Recambio

No solamente será el último discurso de Gutiérrez como presidente y como miembro de la Corte, sino que también será la última oportunidad en que la Corte tendrá la actual integración.

Mirá tambiénReforma jubilatoria: el Gobierno de Santa Fe pide apartar jueces de la Corte por conflicto de intereses

Aunque la fecha exacta no está definida, tanto Gutiérrez como Roberto Falistocco anticiparon la idea de retirarse en el mes de noviembre. Antes de eso, en septiembre hará lo propio Eduardo Spuler.

Inusitadamente, sus reemplazantes ya están designados: Diego Maciel (que será el primero de los nuevos en asumir), Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos ya tienen el respaldo de la Asamblea Legislativa.

La Corte hoy: el procurador Jorge Barraguirre, y los ministros Jorge Baclini, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y María Angélica Gastaldi. Crédito: Guillermo Di SalvatoreLa Corte hoy: el procurador Jorge Barraguirre, y los ministros Jorge Baclini, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y María Angélica Gastaldi. Crédito: Guillermo Di Salvatore

La renovación de la Corte fue un objetivo planteado desde el inicio de su gestión por Pullaro, con el argumento de la edad de los ministros.

La cuestión fue motivo de tensiones y hasta enfrentamientos, y tuvo una primera fase con la incorporación de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, en reemplazo de María Angélica Gastaldi y Luis Netri, y en el séptimo lugar creado por ley.

