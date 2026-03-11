Rafael Gutiérrez inaugura este jueves el Año Judicial santafesino 2026
El habitual discurso será el último que pronuncie como miembro de la Corte, que a partir del año próximo se verá renovada casi por completo. La jornada cerrará con la disertación del jurista y filósofo español Manuel Atienza.
Gutiérrez abrirá por décimo cuarta vez el año judicial en carácter de presidente de la Corte, que está en plena transición.
Flavio Raina
La apertura tendrá lugar en el Salón de Actos de la Corte en la capital santafesina, a partir de las 11.30, y será encabezado por Gutiérrez por décimo cuarta vez, en coincidencia con el número de oportunidades en que fue elegido para estar al frente del Tribunal.
Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Manuel Fabatía
Sin embargo, la ocasión se desmarca claramente de esa secuencia y, lo vayan a reflejar o no las palabras del magistrado, también de la significación habitual. No solamente será el último discurso de Gutiérrez como presidente y como miembro de la Corte, sino que también será la última oportunidad en que la Corte tendrá la actual integración.
Aunque la fecha exacta no está definida, tanto Gutiérrez como Roberto Falistocco anticiparon la idea de retirarse en el mes de noviembre. Antes de eso, en septiembre hará lo propio Eduardo Spuler.
Inusitadamente, sus reemplazantes ya están designados: Diego Maciel (que será el primero de los nuevos en asumir), Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos ya tienen el respaldo de la Asamblea Legislativa.
Diego Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Geghini.
La renovación de la Corte fue un objetivo planteado desde el inicio de su gestión por Pullaro, con el argumento de la edad de los ministros.
La cuestión fue motivo de tensiones y hasta enfrentamientos, y tuvo una primera fase con la incorporación de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, en reemplazo de María Angélica Gastaldi y Luis Netri, y en el séptimo lugar creado por ley.
Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Magarita Zabalza y Rubén Weder, actuales integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.
La reconfiguración del Tribunal, de cuya composición hasta 2024 solamente permanecerá Daniel Erbetta, incluye también al histórico secretario General de la Corte, Eduardo Bordas, que tiene previsto irse en junio y cuyas amplias funciones, hoy concentradas, serán redistribuidas por los ministros.
Tradición y coyuntura
Hasta donde se prevé, el discurso de Gutiérrez transitaría los cauces habituales de repaso de las obras realizadas y en marcha, y de los distintos programas y proyectos asumidos por el Poder Judicial. También, la recurrente mención a la cuestión de las vacantes.
Pero también, desde lo conceptual, el rechazo expreso a la idea de una Justicia “cara e ineficiente” sostenida por Pullaro desde su mismo discurso de asunción.
Una mención especial merecerá la prevista inauguración de la nueva ala del edificio de Tribunales de Santa Fe, prevista para junio, como corolario de un proyecto largamente acariciado y cuya ejecución demandó varios años.
Pero que, además, en este caso se verá aquejado por una polémica inesperada, a partir de la decisión de la Corte de destinar los nuevos espacios al Poder Judicial, y no al MPA y la Defensa, como estaba inicialmente previsto.
Más allá de las expectativas o compromisos previos, hay una circunstancia fundamental, derivada de la reforma constitucional: ambos órganos ya no pertenecen al Poder Judicial, sino que son autónomos.
La novedad, contenida en una de las primeras acordadas del año de la Corte, el pasado 24 de febrero, desató un conflicto con ambos organismos, expuesto públicamente por la propia fiscal María Cecilia Vranicich y que no fue resultó atemperado por la promesa de “cederles” algún espacio, si lo hubiera disponible.
Broche de oro
La intensa jornada en el Palacio de Tribunales, tan trascendente por su significado institucional como histórica por sus circunstancias particulares, tendrá un broche de oro con la disertación del prestigioso jurista Manuel Atienza.
A partir de las 18, el filósofo español (distinguido con el doctorado Honoris Causa por varias universidades, incluyendo la UNL) abordará “Los desafíos del Poder Judicial en el mundo contemporáneo”.
La exposición de Atienza, del mismo modo que el acto de apertura, será transmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial.