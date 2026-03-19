Cuenta regresiva

Camino a los Juegos Suramericanos 2026: el Fan Fest desembarca en Villa Gobernador Gálvez

El Fan Fest itinerante llega a la Plaza San Martín este domingo y lunes. Con simuladores virtuales, deportes y clases abiertas, la provincia busca difundir la cita olímpica que tendrá sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela.