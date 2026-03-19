Camino a los Juegos Suramericanos 2026: el Fan Fest desembarca en Villa Gobernador Gálvez

El camino hacia los Juegos Suramericanos 2026 no se detiene y este fin de semana hará una escala estratégica en el sur provincial.
El Fan Fest itinerante llega a la Plaza San Martín este domingo y lunes. Con simuladores virtuales, deportes y clases abiertas, la provincia busca difundir la cita olímpica que tendrá sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
El camino hacia los Juegos Suramericanos 2026 no se detiene y este fin de semana hará una escala estratégica en el sur provincial.
La ciudad de Villa Gobernador Gálvez recibirá al Fan Fest itinerante, una propuesta diseñada para que la comunidad comience a palpitar la magnitud del evento polideportivo más importante que tendrá la provincia de Santa Fe en la última década.
La actividad se desarrollará los días domingo 22 y lunes 23 de marzo, de 15 a 20 horas, en la emblemática Plaza San Martín (Mitre y Oppici).
Allí, los vecinos podrán interactuar con dispositivos tecnológicos de última generación y participar de disciplinas deportivas adaptadas para todas las edades.
El despliegue del Fan Fest combina la nostalgia de los juegos tradicionales con la vanguardia digital. Los asistentes podrán disfrutar de sectores de metegol, tenis de mesa y mini golf, pero el gran atractivo reside en los simuladores virtuales.
A través de estos equipos, grandes y chicos podrán experimentar de cerca disciplinas como remo, ciclismo, tiro con arco y carreras de autos, además de simuladores de fútbol para patear penales.
"El objetivo es acercar a la comunidad propuestas interactivas y estimular la práctica deportiva, que es fundamental para la salud y la incorporación de valores", destacó la secretaria de Gobierno y Educación local, Victoria Culasso.
A la oferta itinerante de la provincia, el municipio sumará clases abiertas de Zumba y Cumbia Cruzada, transformando la plaza en un centro de recreación integral.
Los Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre de 2026, representan un desafío logístico y económico sin precedentes para la bota santafesina.
El Gobierno Provincial ha destinado una inversión de 90 millones de dólares para dotar a las sedes de infraestructura de nivel internacional.
Entre las obras destacadas se encuentran:
En Santa Fe: El Estadio Multipropósito y la renovación de la Pista de Atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).
En Rosario: El Multiespacio Arena, el Centro Acuático Provincial y el Microestadio del Parque Independencia.
En Rafaela: El Velódromo Cubierto y el Estadio Multipropósito Distrito Joven.
En Recreo: El moderno Centro de Tiro Deportivo.
La cita olímpica de 2026 espera congregar a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países (incluyendo naciones como Aruba, Curazao, Guyana y Surinam, además de las potencias regionales), quienes competirán en 57 disciplinas.
El impacto no será solo deportivo: se estima que más de dos millones de espectadores visitarán las tres sedes principales, a los que se sumarán otros dos millones a través de las transmisiones globales por TV y streaming.
Para alojar a las delegaciones, se avanza en la construcción de las Villas Deportivas en Santa Fe, Rosario y Rafaela, que ofrecerán una capacidad superior a las 3.500 plazas.