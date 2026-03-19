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Alto al fuego temporal entre Afganistán y Pakistán

Ambos países anunciaron la interrupción de sus acciones armadas con motivo de la festividad de Eid al-Fitr, en medio de un escenario de creciente tensión en la frontera.

Afganistán y Pakistán anuncian alto el fuego temporal durante Eid al-Fitr. Crédito: REUTERS.Afganistán y Pakistán anuncian alto el fuego temporal durante Eid al-Fitr. Crédito: REUTERS.
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Afganistán y Pakistán anunciaron la suspensión de sus operaciones militares en el marco de la festividad de Eid al-Fitr, según informaron funcionarios de ambos países.

La medida se enmarca en un contexto de tensión reciente en la región, tras enfrentamientos en zonas fronterizas.

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Anuncio desde el gobierno afgano

El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, comunicó a través de la red social X que se decidió frenar las acciones militares contra Pakistán durante la celebración religiosa.

No obstante, aclaró que la protección de la seguridad nacional, la soberanía y la vida de los ciudadanos sigue siendo una prioridad. En ese sentido, advirtió que el país responderá con firmeza ante cualquier eventual amenaza o agresión.

A Taliban security personnel guards the site of a drug rehabilitation centre destroyed in what the Taliban said was a Pakistani air strike in Kabul, Afghanistan, March 18, 2026. REUTERS/Sayed HassibPausa en el conflicto: Afganistán y Pakistán suspendieron ataques. Crédito: REUTERS.

Pakistán se suma a la medida

Por su parte, el ministro de Información y Radiodifusión de Pakistán, Attaullah Tarar, confirmó que su país también detendrá las operaciones militares contra Afganistán durante Eid al-Fitr.

El funcionario precisó que la suspensión de los ataques comenzó a regir desde la medianoche del miércoles.

Contexto de tensión en la frontera

El anuncio conjunto llega luego de un período de creciente conflicto entre ambas naciones. Los enfrentamientos en áreas fronterizas, registrados entre el 26 y 27 de febrero, intensificaron la preocupación en la región.

Si bien la pausa representa un alivio temporal, la situación continúa siendo delicada y dependerá de la evolución de los acontecimientos tras la festividad.

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