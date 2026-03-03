Escalada fronteriza

Pakistán bombardeó Afganistán y la frontera quedó al borde de una guerra abierta

Pakistán ejecutó bombardeos en el este de Afganistán y confirmó ataques contra instalaciones en Jalalabad y la base aérea de Bagram. Kabul denunció más de 100 civiles muertos, mientras la ONU habló de decenas de víctimas.