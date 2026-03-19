Osvaldo Gross profeta en su tierra: el maestro pastelero brilló en el cierre de feria gastronomía esperancina
Con el Parque de la Agricultura como escenario, la segunda edición del evento reafirmó el potencial culinario de la ciudad. Hubo clases en vivo, reconocimientos a bares notables y un cierre inolvidable a cargo del reconocido chef internacional nacido en la localidad.
Con la clase magistral de Osvaldo Gross, Esperanza consolidó el éxito de la feria "Comemos"
La ciudad de Esperanza volvió a demostrar por qué es un referente del sector productivo y cultural en la provincia. Bajo la organización de la Municipalidad, la segunda edición de la feria “Comemos” desbordó las expectativas de convocatoria en el Parque de la Agricultura.
El intendente Rodrigo Müller destacó que el éxito del evento refleja la "riqueza, diversidad y calidad" de la cocina local.
Con la clase magistral de Osvaldo Gross, Esperanza consolidó el éxito de la feria "Comemos"
"Al inicio de nuestra gestión vimos que Esperanza necesitaba un espacio propio para visibilizar su historia y variedad gastronómica. Hoy, este evento no solo alienta el comercio local, sino que impulsa el turismo regional", afirmó el mandatario, subrayando el compromiso de continuar acompañando al sector.
El regreso del hijo pródigo
El momento más esperado de la jornada fue, sin dudas, la presentación de Osvaldo Gross.
El maestro pastelero, orgullo de la ciudad, regresó a sus raíces para brindar una clase magistral frente a una audiencia que siguió cada paso de sus tres recetas en vivo.
Con la calidez que lo caracteriza, Gross expresó su emoción: “Para mí es un placer volver a mi ciudad. Agradezco la invitación y espero que todos hayan podido disfrutar y aprender”.
Con la clase magistral de Osvaldo Gross, Esperanza consolidó el éxito de la feria "Comemos"
La presencia del chef internacional elevó la jerarquía de una feria que, según la secretaria de Innovación, María Victoria Nagel, "puso la vara más alta para el próximo año".
Tradición y distinciones locales
La jornada no solo fue una vidriera para nuevos emprendedores, sino también un acto de justicia histórica. Durante el evento, el bar “La Royal” fue declarado “Bar Notable” de la ciudad, un reconocimiento a sus más de 60 años de trayectoria desde su apertura en 1963.
Con la clase magistral de Osvaldo Gross, Esperanza consolidó el éxito de la feria "Comemos"
El emotivo homenaje recordó los inicios impulsados por la familia y el apoyo de Odila Pontón, consolidando al establecimiento como un punto de encuentro clave para la memoria afectiva de los esperancinos.
Además, el espíritu comunitario se reflejó en el concurso “El chef de las peñas”, que premió a José Zapata como el mejor cocinero de reuniones sociales, celebrando esa mística tan propia de la región donde la comida es el motor de la amistad.