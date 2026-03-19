Departamento Las Colonias

Osvaldo Gross profeta en su tierra: el maestro pastelero brilló en el cierre de feria gastronomía esperancina

Con el Parque de la Agricultura como escenario, la segunda edición del evento reafirmó el potencial culinario de la ciudad. Hubo clases en vivo, reconocimientos a bares notables y un cierre inolvidable a cargo del reconocido chef internacional nacido en la localidad.