Plantean habilitar un estacionamiento para casas rodantes y motorhomes en Santa Fe: ¿es viable?
Es un estudio de factibilidad pedido al Ejecutivo que fue aprobado por el Concejo. Se sugiere que este lugar se disponga en inmediaciones del Museo de la Constitución. El argumento: fomentar el “turismo rodante” en la ciudad.
Al ser Santa Fe la “rotonda del país”, se impulsa una ruta de viajeros. Crédito: Archivo
El Concejo de Santa Fe sancionó un proyecto de resolución por la cual se dispuso que el Ejecutivo Municipal realice estudios de factibilidad técnicos, urbanísticos, ambientales, económicos y operativos a los fines de “evaluar la viabilidad de crear un espacio destinado al estacionamiento y pernocte de motorhomes y casas rodantes”.
La iniciativa sugiere como posible emplazamiento el sector de estacionamiento ubicado en el entorno del Museo de la Constitución, sin perjuicio de otros espacios que resulten técnica y urbanísticamente adecuados, dice la normativa aprobada.
Para el estudio deberá contemplarse “la delimitación formal del espacio afectado para dicho uso; la señalización y cartelería informativa; la definición de rutas de acceso recomendadas para ordenar la circulación; y la eventual provisión de servicios básicos (agua potable y gestión de residuos), conforme a la disponibilidad presupuestaria”.
También tendrá que evaluarse la determinación de una tasa o tarifa por el uso del espacio y las modalidades de pago. Aquí se sugiere “la realización de los estudios de factibilidad necesarios a fin de analizar su eventual implementación a través del SEOM”, agrega después. Ahora, habrá que ver si el municipio realiza este estudio de factibilidad requerido.
Los fundamentos
La autora de esta iniciativa es la concejala María Luengo (Interbloque oficialista “Unidos”). En los fundamentos del proyecto, considera que este estacionamiento para motorhomes busca “fortalecer el posicionamiento estratégico de la ciudad de Santa Fe como sede y anfitriona de grandes eventos culturales, deportivos, turísticos y académicos”.
El contacto con la naturaleza, una de las cosas que buscan los turistas rodantes. Crédito: Archivo
En los últimos años -prosigue-, Santa Fe “ha consolidado una agenda de eventos de escala nacional e internacional que generan impacto económico, movimiento turístico, ocupación hotelera y dinamización del comercio local. Así, es necesario continuar desarrollando herramientas que amplíen y diversifiquen la capacidad de recepción turística”, adujo Luengo.
“Rotonda del país”
El turismo itinerante -particularmente el vinculado a motorhomes y casas rodantes-, constituye para la legisladora local “un fenómeno en crecimiento sostenido. Se trata de un perfil de visitante que prioriza ciudades ordenadas, con infraestructura básica, seguridad y espacios claramente definidos para estacionamiento y pernocte”.
Y hoy la ciudad no cuenta con un espacio municipal formalmente destinado a tal fin, “lo cual puede derivar en estacionamientos dispersos, conflictos con el tránsito urbano y ausencia de previsibilidad tanto para los visitantes como para los vecinos”.
La delimitación clara del espacio, la señalización adecuada, la previsión de condiciones de seguridad y la eventual fijación de una tarifa razonable y operativamente sustentable permitirían “ordenar la actividad, garantizar la seguridad de los visitantes y asegurar la sostenibilidad del sistema en el tiempo”.
Además, Santa Fe ocupa una ubicación estratégica en el mapa regional. “La ciudad funciona como un nodo de conexión, una verdadera ‘rotonda del país’ -sostiene Luengo-, donde confluyen corredores viales troncales que articulan el norte con el Centro y el Litoral con el resto del territorio argentino, así como con países limítrofes”.
Esta posición geográfica ubica a esta capital en “la ruta de viajeros” que recorren el país en motorhome, muchos de los cuales “se desplazan desde otros países hacia distintos destinos de la Argentina”.
Aun cuando la ciudad no constituya el destino final de estos viajeros -añade luego-, “su localización estratégica brinda la oportunidad de captarlos, incentivando su detención por algunos días para conocer y disfrutar de nuestra historia, nuestros ríos, nuestros espacios públicos, nuestra gastronomía y nuestro comercio local”, concluye Luengo.
Pandemia y turismo itinerante
De acuerdo a varios sitios especializados, el mercado de motorhomes en la Argentina viene experimentando un fuerte crecimiento tras la pandemia por el coronavirus, esto es, por el denominado “turismo nómade” y mayores alternativas en alquileres de estos vehículos.
A nivel mundial, se estima que el mercado de motorhomes vive un “boom”. Crédito: Archivo
Se ha registrado una suba de casi 20% en la demanda en los alquileres de casas rodantes en temporadas recientes. Los destinos más requeridos son las rutas turísticas de la Patagonia y de la provincia de Córdoba.
Por otro lado, a través del decreto 293/2025, el gobierno nacional habilitó la importación de casas rodantes autopropulsadas usadas, algo que facilita el acceso a unidades importadas, que están sujetas a costos impositivos muy elevados.
Finalmente, como dato anecdótico, Córdoba ha lanzado recientemente una "Ruta del Motorhome" específica, lo que consolida -como se dijo- a esa provincia como un centro neurálgico del turismo rodante. Viajar en motorhome implica costos variables en combustible y peajes, entre otros. La tendencia: cocinar a bordo para bajar gastos.
A nivel mundial, se estima que el mercado de motorhomes y caravanas vive un “boom” valuado en más de 61.000 millones de dólares en 2024 y con proyección a superar los 88.000 millones de dólares para 2029. Estados Unidos concentra el mayor mercado de mayor “turismo rodante”, y Europa registra el crecimiento más rápido.