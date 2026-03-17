Piden una audiencia pública antes de redactar la Constitución local de la ciudad de Santa Fe
Se busca que la ciudadanía participe y dé sus miradas y aportes para lo que será la Carta Magna de esta capital, en el marco de las facultades conferidas por la nueva Constitución provincial en materia de autonomía municipal.
La intención: que la ciudadanía aporte a la Carta Magna local. Crédito: Archivo Luis Cetraro
Después de la media sanción de la Cámara de Senadores a la nueva Ley de Municipios, figura en los Asuntos Entrados del Concejo local un proyecto de decreto que vuelve a poner en agenda pública la necesidad de empezar a discutir la redacción de la Carta Magna de la ciudad capital, facultad conferida por la Constitución del ‘25 en el marco de la autonomía municipal.
Este proyecto propone convocar a una Audiencia Pública en el marco de la Ordenanza Nº 10.825 (que institucionalizó esta modalidad de participación ciudadana para la toma de decisiones legislativas o administrativas), a los fines de poner a consideración de la sociedad civil la necesidad de redactar la Carta Orgánica Municipal.
El proyecto plantea cinco ejes organizadores para la audiencia, donde podría participar la ciudadanía de Santa Fe capital: los objetivos, metas y propósitos de la máxima normativa local; y el contenido mínimo de derechos y garantías reconocidos en la futura Carta Orgánica Municipal local.
También, “la organización institucional y política en el marco de la autonomía municipal; la asunción de competencias en materia de educación, salud y seguridad, y la gestión de servicios públicos en el marco de un gobierno local autónomo”.
El proyecto en ciernes no se ha “movido” desde octubre de 2025: tuvo pase de la comisión de Cultura a la de Desarrollo Social, según el sistema informático de expedientes municipales. Pero nada más. Sin embargo, se mantiene -como se dijo- en los Asuntos Entrados de la última sesión, y no perdió estado parlamentario.
Esta instancia, de tener viabilidad y llegar al recinto para su tratamiento y posterior sanción, serían un paso previo a la conformación de la convención estatuyente.
Además, cabe recordar, el intendente Juan Pablo Poletti convocó el año pasado mediante decreto a las autoridades municipales para trabajar en el largo y complejo proceso de la redacción de la Carta Orgánica,
Quiénes podrían participar
La Presidencia del Concejo (hoy a cargo del concejal radical Sergio Basile) podrá solicitar la colaboración de las áreas correspondientes del Ejecutivo Municipal, con el objetivo de “contar con los medios técnicos necesarios para su realización”.
Fachada de la Municipalidad capitalina. Crédito: Archivo Mauricio Garín
“Podrán participar de la Audiencia Pública, además de las personas físicas y/o jurídicas con interés particular y previstas por la Ordenanza Nº 10.825, funcionarios y funcionarias nacionales o provinciales cuya actuación se relacione con la temática a debatir”, dice la iniciativa.
También fija la habilitación de un “registro de participantes y un registro de expositores”. Éstos deberán peticionar por nota su participación y exposición, recibiendo como constancia un número de orden, día, hora y cantidad de páginas de su ponencia o documentación en la audiencia pública.
Como antecedente inmediato a nivel local, puede mencionarse la histórica audiencia pública (que involucró a decenas de actores sociales) en el marco de la discusión por la ordenanza de Nocturnidad en Santa Fe, que tuvo lugar el 31 de agosto de 2022. Participaron 106 expositores entre vecinos, jóvenes, empresarios y especialistas, y duró más de 10 horas.
Fundamentos
La autora de este proyecto legislativo es la concejala Jorgelina Mudallel (PJ), y el coautor es su par de bloque, Jorge Fernández. Los concejales justifican la propuesta sosteniendo la importancia de poner a consideración de la sociedad civil la temática vinculada a la autonomía municipal consagrada en la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe.
Esto implica “la necesidad de avanzar en todo lo relacionado al desarrollo del gobierno local de la ciudad de Santa Fe en cuanto a los aspectos institucionales, administrativos, políticos, económicos y financieros en el marco de una posible y pronta autonomía municipal en la provincia”.
En línea con todo esto, la ciudadanía de capital de la bota santafesina “no puede escapar al debate institucional que se avecina a todas luces y que, por lo demás, resulta una deuda a ser saldada. Hoy, con ese camino recorrido, es importante completar la tarea a través de oír a la sociedad civil”, argumentan Mudallel y Fernández.
En 2022. Fue histórica la audiencia pública por nocturnidad. Crédito: Archivo Flavio Raina
Luego agregan que las instancias de participación democrática “resultan de gran interés en materia de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de una comunidad, como así también en los diseños institucionales de los órganos de gobierno que rigen sus comunidades locales”.
Ante un escenario como el actual, las decisiones políticas “se verán fortalecidas si la sociedad civil participa en ellas. Tanto más si se trata de transformaciones estructurales en el diseño institucional”, concluyen los ediles justicialistas.
Qué dice la ordenanza
La Ordenanza Nº 10.825 fue sancionada por el Deliberativo capitalino en el año 2002. Básicamente crea en el ámbito de la Municipalidad local el sistema de Audiencia Pública como “instancia de participación ciudadana en la toma de decisiones legislativas y/o administrativas, así como para el control de la gestión de los organismos municipales”.
Las Audiencias Públicas serán convocadas por el Concejo, por iniciativa propia o a propuesta del Ejecutivo. Y las opiniones que se expresen en la audiencia “tendrán carácter consultivo y no vinculante. La autoridad respectiva, al adoptar su decisión, deberá explicitar las razones por las cuales toma o no en cuenta las opiniones de los asistentes”.