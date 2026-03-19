“Llegó el momento”: Donato de Santis anunció que deja MasterChef Celebrity

La primera parte de la final de MasterChef Celebrity Argentina dejó un momento inesperado que alteró el clima habitual del programa. Antes de que Ian Lucas y Sofía Gonet “La Reini” comenzaran a cocinar, Donato de Santis pidió unos minutos al aire para comunicar una decisión personal: dejará su lugar como jurado en el certamen.
El anuncio llegó sin anticipos. En pleno estudio y con visible emoción, el cocinero explicó que atravesó diez ediciones dentro del formato y que había llegado para él el momento de correrse. La confesión impactó de inmediato en el equipo, que no esperaba una definición de ese calibre en una noche ya cargada de tensión por la competencia.
La primera reacción fue la de Wanda Nara. La conductora se mostró sorprendida y reconoció que no estaba al tanto de la decisión. La escena, que mezcló incredulidad y afecto, cambió por completo el tono de la gala y convirtió la despedida del jurado en uno de los ejes de la emisión.
También los finalistas acusaron el golpe. Ian Lucas admitió que la noticia lo tomó por sorpresa y definió a Donato como una figura central no solo de MasterChef, sino de la televisión y la gastronomía en la Argentina. El anuncio, lejos de quedar como un detalle de color, atravesó emocionalmente a todos los presentes.
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Ya con la palabra tomada, Donato aprovechó el momento para agradecer a sus compañeros de jurado, Germán Martitegui y Damián Betular, a Wanda Nara, a los finalistas, a los ex participantes, al equipo técnico y también al público que lo acompañó durante estos años. Su intervención tuvo tono de balance y de cierre de etapa.
Después de los aplausos y los abrazos, el chef intentó descomprimir la escena y devolver el foco a la competencia. Lo hizo con un mensaje dirigido a los finalistas, en un intento por no quitarle protagonismo a una definición que debía consagrar al ganador de la temporada.
La despedida de Donato no pasó inadvertida por el peso que tuvo dentro del programa. El cocinero acumuló diez temporadas como jurado en MasterChef Argentina, incluidas dos ediciones de MasterChef Junior. Su presencia además atravesó distintas etapas del formato, desde las primeras versiones emitidas por Telefe hasta las temporadas con famosos.
Con ese recorrido, su anuncio quedó instalado como uno de los momentos más fuertes de la final. Más allá de quién se quede con el título de esta edición, la noche ya quedó marcada por la salida de uno de los rostros históricos del reality culinario, una figura que ayudó a construir la identidad del ciclo durante más de una década.