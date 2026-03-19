Sorpresa en la gran final

“Llegó el momento”: Donato de Santis anunció que deja MasterChef Celebrity

El chef comunicó en una noche cargada de emoción que esta fue su última participación como jurado, después de diez ediciones en el formato. El anuncio sorprendió a Wanda Nara, a los finalistas Ian Lucas y Sofía Gonet “La Reini”, y al resto del estudio.