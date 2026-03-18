¿Ian Lucas o "La Reini"?

Furor por la final de MasterChef Celebrity: ¿quién se perfila como el gran ganador según las encuestas?

A horas de la gran definición en las cocinas de Telefe, el clima en redes sociales es determinante. Los influencers se enfrentan en un duelo de estilos y popularidad que mantiene en vilo al país. Los números que marcan una tendencia clara antes de la última gala.