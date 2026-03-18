Furor por la final de MasterChef Celebrity: ¿quién se perfila como el gran ganador según las encuestas?
A horas de la gran definición en las cocinas de Telefe, el clima en redes sociales es determinante. Los influencers se enfrentan en un duelo de estilos y popularidad que mantiene en vilo al país. Los números que marcan una tendencia clara antes de la última gala.
Según los últimos relevamientos y encuestas en portales de espectáculos y redes sociales, el influencer Ian Lucas llega con una ventaja considerable.
La espera terminó. Este miércoles 18 de marzo comienza la primera parte de la gran final de MasterChef Celebrity 2026. Tras una extenuante semifinal donde figuras de peso como Maxi López y el "Turco" Husaín colgaron sus delantales, el destino del trofeo quedó en manos de los dos participantes más jóvenes y con mayor impacto digital de la temporada: Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet.
En diversos sondeos realizados durante la jornada de hoy, Lucas cosecha más del 66% de los votos de los internautas, duplicando en apoyo a su rival.
El favorito del público: Ian Lucas pica en punta
Si bien la decisión final recae sobre el exigente paladar de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el termómetro social ya tiene un veredicto. Según los últimos relevamientos y encuestas en portales de espectáculos y redes sociales, el influencer Ian Lucas llega con una ventaja considerable.
En diversos sondeos realizados durante la jornada de hoy, Lucas cosecha más del 66% de los votos de los internautas, duplicando en apoyo a su rival. Su evolución culinaria —recordada especialmente por su salvación en la semana 15 con una bondiola a la barbacoa— y su carisma lo han posicionado como el candidato natural al título.
Del otro lado de la estación se encuentra Sofía Gonet. "La Reini" no solo aportó glamour a las cocinas —con hitos como su producción de fotos en body paint dorado tras ganar una medalla— sino que demostró ser una competidora feroz.
El fenómeno de “La Reini”: estilo y resiliencia
Del otro lado de la estación se encuentra Sofía Gonet. "La Reini" no solo aportó glamour a las cocinas —con hitos como su producción de fotos en body paint dorado tras ganar una medalla— sino que demostró ser una competidora feroz. Aunque las encuestas la ubican en un segundo lugar con aproximadamente el 33% de los votos, su capacidad para sorprender en el último minuto es su mayor activo.
Como bien sabemos en el periodismo de espectáculos, en una final de MasterChef "todo puede cambiar en un solo plato". Gonet ha sabido revertir situaciones críticas y cuenta con un núcleo de seguidores sumamente leal que espera el "batacazo" frente al favorito.
Bajo la conducción de Wanda Nara, el reality ha decidido estirar la agonía y el disfrute de los televidentes. Esta noche, a partir de las 21:15, se verá la elaboración del menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre. Sin embargo, el sobre con el nombre del campeón o campeona recién se abrirá en la noche del jueves 19 de marzo.
El despliegue de producción promete estar a la altura de un ciclo que ha liderado el rating, superando incluso a otras apuestas fuertes de la grilla como Gran Hermano. La expectativa es total, y los hornos ya están a máxima temperatura para coronar al nuevo rey o reina de la cocina celebrity.
Más allá de quién se lleve el millonario premio y el ansiado trofeo, esta edición de MasterChef Celebrity ha consolidado el trasvasamiento generacional en la televisión abierta. El éxito de Ian Lucas y Sofía Gonet confirma que el público premia la autenticidad y el esfuerzo de los nuevos referentes digitales.