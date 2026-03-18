Gran Hermano: así quedó la casa tras la fulminante decisión del líder

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atravesó una jornada cargada de tensión con la tercera prueba por el liderazgo y la inmunidad, un desafío que volvió a modificar el rumbo del juego y dejó nuevas estrategias en marcha dentro del reality.
La jugada de Manu reconfiguró las estrategias internas al enviar directamente a una participante a placa y dejar a varios jugadores sin posibilidad de votar, en una semana clave para el desarrollo del reality.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada atravesó una jornada cargada de tensión con la tercera prueba por el liderazgo y la inmunidad, un desafío que volvió a modificar el rumbo del juego y dejó nuevas estrategias en marcha dentro del reality.
Luego de la eliminación de Nicolás Sícaro, el programa mantuvo la modalidad de placa positiva, en la que el público deberá votar a su favorito y el jugador con menor apoyo quedará fuera de la competencia.
El gran protagonista de la noche fue Manuel Ibero, quien logró imponerse en la definición frente a Brian Sarmiento, Eduardo Carrera, Kennys Palacios y Martín Rodríguez.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la competencia no se emitió en vivo, una decisión que generó sorpresa entre los seguidores del ciclo.
Con este triunfo, el participante obtuvo beneficios clave que le permiten influir directamente en el desarrollo del juego: la posibilidad de enviar a un jugador a placa de forma directa y la facultad de definir quiénes estarán habilitados para votar en la próxima gala.
Sin dudar, el líder tomó una decisión estratégica fuerte y fulminó a Cinzia Francischiello. “No puedo descifrarla, es buena jugadora y la veo como competencia”, explicó al justificar su elección.
Esta determinación no solo la colocó automáticamente en placa, sino que además le quitó la posibilidad de emitir su voto, generando un impacto directo en el equilibrio interno de la casa.
Más tarde, el líder amplió su estrategia al seleccionar a varios participantes que tampoco podrán nominar, lo que redujo considerablemente el número de jugadores con poder de decisión.
Entre los inhabilitados se encuentran Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Danelik Galazan, Jennifer Torres, Juani Caruso, Yisela Pintos, Luana Fernández, Daniela de Lucía y Catalina Tcherkaski. A ellos se suma Jessica Maciel, quien por su reciente ingreso tampoco está habilitada para votar.
Con este escenario, solo 12 jugadores podrán participar de la nominación. Entre ellos aparecen Andrea del Boca, Franco Poggio, además de Brian Sarmiento, Kennys Palacios y el propio líder.
El juego también suma ventajas adicionales que pueden inclinar la balanza. Antes de salir, Nicolás Sícaro le otorgó a Nazareno Pompei el beneficio de voto extra, mientras que Tomás Riguera había dejado previamente ese mismo recurso a Lolo Poggio.
La próxima gala de nominación se perfila como decisiva, ya que continuará bajo la modalidad positiva. En este esquema, el público deberá elegir a su jugador favorito, y quien reciba menos respaldo quedará eliminado.
Con estas nuevas condiciones y la fuerte intervención del líder, la casa entra en una etapa clave en la que cada movimiento estratégico puede redefinir el futuro del reality.