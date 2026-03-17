La Justicia liberó a la ex Gran Hermano acusada de robarle a un turista en Palermo
Luciana Martínez y su representante, Cristian Wagner, estaban detenidos por el presunto robo a un turista estadounidense. La Justicia entendió que, por ahora, no hay pruebas suficientes para sostener ni el robo ni una maniobra para drogar al denunciante.
La Justicia impuso reglas de conducta a la ex participante de Gran Hermano mientras continúa la investigación.
La causa que involucró a la ex participante de Gran Hermano Luciana Martínez sumó este martes un giro inesperado. Después de permanecer detenida durante dos días junto a su representante, Cristian Wagner, ambos recuperaron la libertad por orden judicial en el expediente abierto tras la denuncia de un turista estadounidense.
La resolución dispuso la excarcelación de los dos acusados al no encontrar, hasta el momento, elementos que acrediten ni el presunto robo ni que hayan drogado a la supuesta víctima. En paralelo, la investigación ahora también pondrá el foco sobre el denunciante, Bradley Cameron Varela, a partir de una acusación por supuesto abuso.
La medida judicial no cerró el expediente, pero sí fijó una serie de condiciones para Martínez mientras continúe la pesquisa. Entre ellas, deberá no entorpecer la investigación, mantener contacto con el tribunal, presentarse el primer día hábil de cada mes y cumplir una prohibición de acercamiento respecto del denunciante.
Tanto la ex GH como Wagner habían declarado el lunes y rechazaron la versión del turista, a quien conocieron en el boliche Makena, en el barrio porteño de Palermo. En ese mismo marco, Martínez denunció al hombre por abuso sexual, un elemento que cambió el eje del caso y complejizó la reconstrucción de lo ocurrido durante esa noche.
Luciana Martínez fue detenida el sábado por la denuncia de un turista estadounidense.
El expediente, sin embargo, mantiene puntos sensibles. De acuerdo a las primeras informaciones, existen tres videos de cámaras de seguridad del hotel Smart que muestran los movimientos previos y posteriores al episodio denunciado. Una de esas grabaciones exhibe la caída de prendas desde un sector alto del edificio, ropa que, según la versión del turista, habría sido arrojada por Wagner mientras él permanecía con Martínez en el baño de la habitación.
La detención de ambos se había producido el sábado, luego de la denuncia presentada por el ciudadano estadounidense. Durante el procedimiento policial, los agentes recuperaron pertenencias que el hombre señaló como sustraídas. Entre los objetos hallados en un bolso que llevaba Wagner figuraban un reloj Cartier, ropa, tarjetas de crédito y el pasaporte del denunciante.
Con la excarcelación ya concretada, la causa entra ahora en una nueva etapa, atravesada por versiones contrapuestas y por pruebas que todavía deberán ser valoradas en sede judicial. El caso, que desde el inicio mezcló fama, acusaciones cruzadas y una denuncia de abuso, seguirá abierto mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió realmente aquella noche en Palermo.