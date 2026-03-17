Tras dos días detenida

La Justicia liberó a la ex Gran Hermano acusada de robarle a un turista en Palermo

Luciana Martínez y su representante, Cristian Wagner, estaban detenidos por el presunto robo a un turista estadounidense. La Justicia entendió que, por ahora, no hay pruebas suficientes para sostener ni el robo ni una maniobra para drogar al denunciante.