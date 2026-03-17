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Nick se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano "Generación Dorada"

La decisión del público se conoció en una gala cargada de tensión y reconfiguró el juego dentro de la casa, donde las estrategias y alianzas vuelven a quedar en movimiento.

Nick se convirtió en el cuarto participante en abandonar la casa.Nick se convirtió en el cuarto participante en abandonar la casa.
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada atravesó una nueva gala marcada por la tensión y las definiciones. En la noche de eliminación, Nick se convirtió en el cuarto participante en dejar el reality, tras no alcanzar el respaldo necesario del público.

La salida se confirmó durante la emisión conducida por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe. Como es habitual, los nominados aguardaron con expectativa el resultado de la votación, en una instancia clave para el desarrollo del juego.

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Una placa que generó expectativa

Nick integraba una placa que había despertado gran interés entre los seguidores del programa. Finalmente, el participante quedó fuera de competencia y se despidió de sus compañeros antes de atravesar la puerta de salida, en uno de los momentos más emotivos de la gala.

Impacto en la dinámica del juego

Su eliminación representó un nuevo movimiento dentro de la casa, donde cada salida redefine alianzas y obliga a replantear estrategias. La convivencia continúa marcada por tensiones, vínculos cambiantes y decisiones que pueden modificar el rumbo del reality.

El nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano.El nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano.

Con esta nueva baja, el programa avanza en una temporada atravesada por conflictos, sorpresas y giros constantes. Mientras tanto, quienes permanecen en carrera buscarán afianzarse para acercarse cada vez más a la instancia final.

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