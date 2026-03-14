Gran Hermano: embargaron el sueldo de Brian Sarmiento por una deuda de cuota alimentaria

La Justicia ordenó embargar el salario del exfutbolista Brian Sarmiento por una deuda vinculada al incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de su hija de 10 años. La medida fue solicitada por su expareja, Jazmín “Tesi” Posa, quien denunció que el exjugador no realiza los aportes correspondientes desde hace casi dos años.
El embargo alcanzará los ingresos que Sarmiento percibe por su participación en el reality Gran Hermano en su edición 2026, con el objetivo de cubrir el monto adeudado.
Según trascendió, la madre de la menor solicitó una medida cautelar para asegurar el cobro de la cuota alimentaria, argumentando que el exfutbolista dejó de cumplir con el pago desde hace 22 meses.
La obligación fijada establecía un aporte mensual de 300 dólares. Con el paso del tiempo, la falta de pago generó una deuda acumulada que, de acuerdo con lo informado en el programa DDM, asciende a 12.792.348 pesos argentinos.
Multas por el retraso en los pagos
Además del monto correspondiente a la cuota alimentaria, el fallo también contempla una penalización económica por el incumplimiento prolongado. La resolución fijó una multa de dos dólares por cada día de demora en el pago.
Embargaron el sueldo de Brian Sarmiento por incumplimiento de alimentos.
Debido a los 681 días de atraso registrados, ese recargo se sumó al total adeudado, lo que incrementó la cifra final.
Embargosobre losingresos del reality
La medida judicial ya fue aprobada y notificada a las empresas vinculadas con el programa televisivo, entre ellas Telefe y Kuarzo Entertainment Argentina.
De acuerdo con la información difundida por el periodista Santiago Riva Roy, el primer sueldo que el exfutbolista perciba por su participación en el reality quedará retenido para cubrir la deuda. El resto de los pagos se evaluará una vez que finalice su paso por el programa.
La decisión busca garantizar que los ingresos obtenidos durante su participación televisiva se destinen, en primer lugar, a saldar la obligación alimentaria pendiente.