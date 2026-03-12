Video: Gran Hermano expulsó a una participante tras polémica por racismo

La participante Carmiña Masi fue expulsada del reality Gran Hermano Generación Dorada luego de que se difundiera un video en el que realiza comentarios contra su compañera Jenny Mavinga dentro de la casa.
El hecho se da tras un repudiable episodio donde dos jugadores que se refirieron a la participante Jenny Mavinga con frases con tinte xenófobo y discriminatorio.
El episodio ocurrió el miércoles al mediodía y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa. El fragmento comenzó a circular en redes sociales y desató un fuerte debate entre quienes siguen el ciclo emitido por Telefe.
Las imágenes provocaron críticas por parte de usuarios que interpretaron los dichos como discriminatorios, lo que impulsó reclamos para que la producción tomara una decisión.
El material que se viralizó en distintas plataformas muestra a Carmiña Masi realizando comentarios hacia Jenny Mavinga durante una conversación dentro de la casa.
Tras su difusión, el contenido generó una rápida reacción entre los seguidores del reality. En redes sociales se multiplicaron los mensajes que cuestionaban lo ocurrido y pedían una sanción.
Al mismo tiempo, otros espectadores solicitaron conocer el contexto completo del intercambio antes de emitir una opinión definitiva sobre la situación.
La decisión final se comunicó durante una gala del programa, cuando la voz del reality reunió a todos los participantes para informar lo sucedido.
En ese momento, el “Big” anunció la medida directamente frente a los concursantes. “Estás expulsada de mi casa. Tenés que abandonar la casa en este mismo instante”, se escuchó durante el mensaje.
La resolución generó sorpresa entre los participantes, que presenciaron el momento en el que la concursante debió dejar la competencia.
Antes de salir, Carmiña Masi intentó dirigirse a Jenny Mavinga para ofrecerle disculpas por lo ocurrido. “Hice contigo ese chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto. Al toque que lo dije me di cuenta que estaba mal”, expresó la participante al reconocer lo sucedido.
También pidió perdón públicamente por sus palabras. “Te pido disculpas y le pido disculpas a toda la gente, obviamente de color, porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado”, manifestó.
Finalmente, aseguró que no tuvo intención de lastimar a su compañera y reconoció que su forma de hablar podía generarle problemas dentro del programa. “Entiendo, son las reglas del juego. Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona”, dijo antes de abandonar la casa y quedar oficialmente fuera de Gran Hermano Generación Dorada.