La eliminación más insólita de Gran Hermano: perdió la placa y una planta retiró su valija
Tomy Riguera quedó fuera de la competencia tras una votación del público en la casa más famosa del país. La particular escena de su salida sorprendió a los seguidores del reality y rápidamente se volvió viral.
El influencer se convirtió en el segundo eliminado de la casa más famosa del país en esta nueva edición.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de las salidas más comentadas de la temporada. Tomy Riguera debió abandonar el reality en una eliminación que generó sorpresa entre los seguidores del programa por la forma en que se desarrolló el momento dentro del juego.
El influencer se convirtió así en el segundo participante en dejar la competencia en esta edición del ciclo, tras una votación del público que definió su continuidad en la casa más famosa del país.
La salida de Tomy tuvo una característica particular que llamó la atención de los fanáticos del programa. El participante perdió una placa especial destinada a quienes, según la dinámica del juego, tienen menor participación o pasan desapercibidos dentro de la convivencia.
De esta manera, Riguera quedó en la historia del reality como el primer jugador en ser eliminado a través de esta modalidad, creada específicamente para señalar a los concursantes que no logran involucrarse de manera activa en la competencia.
La situación generó repercusión entre los seguidores del programa, que rápidamente comenzaron a comentar el episodio en redes sociales.
El momento quesorprendió a todos
Uno de los instantes más llamativos ocurrió cuando una planta antropomorfa ingresó a la casa empujando una carretilla con el objetivo de retirar la valija del participante. Ese gesto simbólico fue la señal que confirmó su eliminación.
El influencer quedó eliminado tras perder el mano a mano de la denominada “placa planta”.
Fue en ese momento cuando Tomy comprendió que su recorrido dentro del programa había llegado a su final. La escena resultó inusual y marcó un momento distinto dentro de la dinámica habitual del reality.
El recurso escénico no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los aspectos más comentados del episodio.
Despedidaemotiva
Tras conocerse el resultado, el influencer no pudo contener la emoción. Entre lágrimas, abrazó con fuerza a Titi, con quien había quedado en la definición final de la placa.
Tomy Riguera fue eliminado en una “placa planta".
Luego se despidió de cada uno de sus compañeros dentro de la casa, en un clima cargado de emoción y sorpresa por la modalidad de la eliminación.
Minutos después, la voz de Gran Hermano pidió a los jugadores que regresaran a la galería para que Tomy pudiera retirarse acompañado por la particular “planta”.
A diferencia de lo que ocurre habitualmente en el reality, el participante no salió por la puerta principal. En cambio, debió abandonar la casa por una pequeña puerta roja ubicada en el patio. En la votación final frente a Titi, Tomy reunió el 59.2% de los votos negativos del público, porcentaje que determinó su salida del juego.