Gran Hermano: una participante insinuó que producción le dio marihuana en el confesionario

Un video que comenzó a circular en las últimas horas generó un nuevo foco de polémica en Gran Hermano: Generación Dorada. En las imágenes se ve a una de las participantes insinuar que recibió un cigarrillo de marihuana dentro de la casa, lo que provocó debate entre los seguidores del reality y cuestionamientos sobre el origen del objeto.
El video que generóla polémica
El clip se viralizó durante la noche del jueves y muestra a la jugadora Danelik conversando con otras participantes dentro de la casa. En ese intercambio, la joven propone salir al patio para compartir un momento de consumo.
“Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿querés?”, se la escucha decir mientras invita a sus compañeras y muestra un comportamiento eufórico frente a las cámaras.
La escena continuó mientras intentaba convencer al resto de las jugadoras de sumarse a la propuesta.
La frase que involucróal confesionario
Ante la falta de respuesta de una de las participantes, que permanecía de espaldas a la cámara, Danelik insistió y lanzó una frase que encendió aún más la polémica.
“Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario”, afirmó durante la conversación.
El video viral donde la participante habla con sus compañeras.
La declaración generó una inmediata reacción en redes sociales, donde los seguidores del programa comenzaron a especular sobre la posibilidad de que el cigarrillo hubiese sido entregado dentro del propio reality.
Dudas sobre lo ocurrido
Minutos después, la propia participante agregó otro comentario que dejó abierta la interpretación sobre si se trataba de una afirmación real o simplemente de una broma. “Me tiraron uno los de la cancha”, expresó, lo que sumó más incertidumbre sobre el origen del supuesto cigarrillo.
Tras estas afirmaciones, el programa decidió interrumpir momentáneamente la transmisión en vivo, lo que alimentó aún más las teorías entre los fanáticos del ciclo.
La casa de Gran Hermano se encuentra históricamente ubicada cerca de un complejo de canchas de fútbol. Este detalle fue señalado por algunos espectadores, quienes plantearon distintas hipótesis sobre la posibilidad de que algo hubiera ingresado desde el exterior.